Stürmische Wetterlage : Hausgiebel in St. Jöris bricht bei Sturm ein

Gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Stadtteil St. Jöris gerufen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Eschweiler In Eschweiler wurde die Feuerwehr heute Morgen in die Straße „Am Golfplatz“ gerufen. Dort war der Giebel eines Neubaus auf die Straße gestürzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilet, ist heute Morgen in Eschweiler der Giebel eines Neubaus, höchstwahrscheinlich aufgrund der stürmischen Wetterlage, umgedrückt worden. Teile des Gerüsts und des Giebels fielen auf die Straße, der Bereich musste abgesichert werden.

Gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße „Am Golfplatz“ in den Stadtteil St. Jöris gerufen, der Einsatz dauerte laut Feuerwehr bis circa 10 Uhr. Der Eigentümer wurde verständigt, um zusammen mit einer Baufirma die restlichen Teile des Gerüsts abzusichern.

Die Feuerwehr rechnet mit ähnlichen Einsätzen aufgrund der aktuellen Wetterlage.

Mit bis zu 20 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) an diesem Silvester Rekordtemperaturen. Bisherige Höchstmarken würden mit ziemlicher Sicherheit „pulverisiert“, teilte die Behörde am Samstag in Offenbach mit.

„Der letzte Tag dieses Jahres wird sicherlich in Erinnerung bleiben – zumindest was das Wetter angeht“, sagte Tobias Reinartz von der Wettervorhersagezentrale. Es sei „außergewöhnlich mild“. Schon am Samstagmorgen zeigten manche Stationsthermometer entlang des Rheins 17 Grad. „Im Südwesten sowie mit Föhnunterstützung auch in Alpennähe sind bis zu 20 Grad, am Oberrhein sogar bis zu 22 Grad drin“, sagte der Meteorologe voraus.

„An vielen Stationen werden damit die bisherigen Silvesterrekorde in Sachen Höchsttemperatur wahrscheinlich nicht einfach nur überschritten, sondern regelrecht pulverisiert“, teilte der DWD am Samstag mit. Mancher Monatsrekord wurde bereits übertroffen: An der Wetterstation Köln-Bonn lag die höchste bisher im Dezember gemessene Temperatur bei 16,7 Grad – am Samstagmorgen wurden dort bereits 17,2 Grad gemessen.

Verantwortlich ist eine, so Reinartz, „stramme südwestliche Strömung, die sich zwischen zwei ausgedehnten Luftdruckzonen aufspannt“. Damit wird warme Subtropikluft nach Deutschland gelenkt, die sich mit Hilfe des sehr lebhaften Windes nicht nur in höheren Luftschichten, sondern auch in Bodennähe bemerkbar macht. Um Mitternacht wird die Temperatur vielerorts noch zwischen 10 und 15 Grad liegen, so die Prognose.

(red/pol)