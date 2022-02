Feuer in Eschweiler : Hausbewohnerin bei Feuer lebensgefährlich verletzt

Update Eschweiler In Eschweiler läuft seit dem frühen Morgen ein großer Feuerwehreinsatz aufgrund eines Brandes in einem Wohnhaus. Eine Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus an der Wilhelminenstraße in Eschweiler-Stich hat die Feuerwehr viele Stunden in Atem gehalten. Als am Montagmorgen um 5.11 Uhr die Alarmglocke schrillte und ein Zimmerbrand gemeldet wurde, waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort. „Als die Feuerwehr dort eintraf, schlugen die Flammen bereits lichterloh aus dem Erdgeschoss“ teilt René Costantini, Pressesprecher der Stadt Eschweiler, mit.