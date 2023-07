Nach langer Verzögerung : Im Spätherbst sollen die Sanierungsarbeiten am „Haus des Strukturwandels“ beginnen

Im Spätherbst sollen die Sanierungsarbeiten am „Haus des Strukturwandels“ beginnen

So sieht es aktuell aus, das zukünftige Haus des Strukturwandels an der Marktstraße 9. Kein Zweifel: Es gibt noch viel zu tun. Foto: Irmgard Röhseler

Eschweiler Der Sanierungsbeginn hat sich wegen baulicher Mängel und aus personellen Gründen verzögert. Und Probleme mit der Statik sorgten dafür, dass das Modellprojekt „Haus des Strukturwandels“ noch einmal komplett überplant werden musste.

Im Spätherbst dieses Jahres soll die Sanierung des Hauses an der Marktstraße 9 beginnen. Die Stadt Eschweiler hat das Objekt, das 1920 erbaut wurde, gekauft und möchte es in den nächsten zwei Jahren von Grund auf umweltschonend modernisieren und ein „Haus des Strukturwandels“ entstehen lassen.

„Die Eschweiler Architekten Blum und Breuer haben in enger Abstimmung mit Eberhard Büttgen, Leiter der Stabsstelle Nachhaltige Entwicklung der Stadt Eschweiler, einen kreativen Entwurf erarbeitet, bei dem im hinteren Bereich ein schöner Innenhof vorgesehen ist“, erläutert Gödde weiter. Und: „Sobald wir die Baugenehmigung vorliegen haben, können wir loslegen. Damit rechnen wir für Mitte August.“

Neue Formen der Bürgerbeteiligung sind vor allem im Strukturwandel wichtig, findet die Stadt Eschweiler. Daher will sie einen „Strukturwandelladen“ einrichten. Wie ist der Planungsstand?

Die Stadtverwaltung möchte auf diesem Wege möglichst viele Eigentümer von Altbauten gewinnen, die bei der Sanierung auf Energieeinsparung und Materialersparnis achten. So sollten alte Baustoffe beispielsweise nicht weggeworfen, sondern wieder eingesetzt werden. Neue Baustoffe sollten entsprechend so wenig wie möglich verarbeitet werden.

Wenn auch die Nachhaltigkeits-Flyer schon auf der Fassade platziert sind, so sieht es zurzeit noch etwas wüst aus im und am künftigen „Haus des Strukturwandels“. Bevor die Sanierungsarbeiten beginnen, möchte die Stadt Eschweiler vorab aber schon einmal für eine bessere Optik des Altbaus sorgen, kündigt Hermann Gödde an. Die tatsächlichen Verbesserungen werden dann im Laufe der Sanierung folgen.