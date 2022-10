„Graue Flecken“ beseitigen : Glasfaserausbau in Eschweiler schreitet voran

NetAachen bringt die Glasfaser ins Gewerbegebiet West (Auerbach-Center). Foto: Wolfgang Wynands

Eschweiler In Eschweiler sind die Förderbescheide für den Breitbandausbau eingetrudelt. Jetzt geht es an die Gewerbegebiete. Die Deutsche Glasfaser und NetAachen haben die Zuschläge erhalten.

Von Wolfgang Wynands

Am Auerbach-Center wird seit einer Woche fleißig gebuddelt. NetAachen verlegt hier die Lehrrohre für die Glasfaser. Die Baustelle ist aber nicht die einzige, die zurzeit in Eschweiler mit Glasfaser „beschäftigt“ ist. In der Innenstadt ist die Telekom zugange und ersetzt ihre hochwassergeschädigten Kupfernetze (Kupfer und Wasser vertragen sich nicht sonderlich); für den IGP Weisweiler, das Gewerbegebiet „In der Krause“ und das Gewerbegebiet Königsbenden hat die Firma Deutsche Glasfaser und fürs Gewerbegebiet West“ (Auerbach-Center) eben NetAachen das Los gezogen, sprich den Auftrag bekommen.

„Die sogenannten grauen Flecken werden mit den zuletzt bei der Stadt eingegangenen Förderbescheiden kontinuierlich weniger“, so René Schulz und Annika Fischer vom Amt für Wirtschatfsförderung, die sich bei der Stadt federführend um den Breitbandausbau kümmern. Graue Flecken sind im Jargon Anschlüsse mit weniger als 100 Mbit/s (pro Sekunde).

Jana-Katharina Skála, Fördermanagerin bei der Firma Deutsche Glasfaser, geht für die Baustellen der Deutschen Glasfaser von einer Bauzeit an die zwei Jahre aus. Im Gewerbegebiet West wird man wohl flotter sein. Das Gebiet ist auch deutlich überschaubarer, dennoch werden es am Ende an die acht Kilometer Leitung sein, die hier ins Erdreich eingezogen werden.

Daniel Fichte, Bauleiter von NetAachen, rechnet mit der Fertigstellung im Frühjahr kommenden Jahres. „Man weiß aber natürlich nie, was einen bei den Tiefbauarbeiten so erwartet“, so Fichte. Neulich mussten die Bauarbeiten gestoppt werden, weil man, dicht an der A4, auf eine Leitung der Nato getroffen ist.

Neben der „klassischen" Bauweise, bei der die Leerrohre in offene Gräben verlegt werden, setzt NetAachen in der Längsverlegung auch verstärkt sogenannte „Horizontalspühlbohrverfahren“ ein. Hierbei werden die Leerrohre mit Spezialmaschinen zwischen zwei Kopflöchern unterirdisch verlegt. So können Entfernungen bis über 100 Meter ohne weitere Aufgrabungen verlegt werden. Die eigentliche Glasfaser wird dann später „eingeblasen“, wie es im Fachjargon heißt. Der sogenannten PoP (Point of Presence), der „Glasfaserhauptverteiler“, von dem aus die Fläche erschlossen wird, liegt fürs Gewerbegebiet West auf dem Gelände der Caritas an der Aachener Straße.

Die Gewerbegebiete waren beziehungsweise sind noch die letzten großen offenen Flecken in der Breitband-Landkarte der Stadt. „Da können wir noch nicht von flächendeckender Versorgung sprechen“, sagt Schulz. Nachdem die Förderbescheide nun da sind, zeigt sich auch Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD) zufrieden: „Die Förderzusage des Bundes für den Breitbandausbau von Gewerbeflächen in unserer Stadt ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Attraktivität des Gewerbestandortes Eschweiler.“

Natürlich können sich auch Privatkunden in den Genuss von stabilen 1 Gbit/s bringen. Hier ist das schnelle Internet allerdings eher Luxus, denn etwa einen Film in Ultra HD kann man sich locker auch mit 50 Mbit störungsfrei ansehen. Dennoch ist die Nachfrage da. Etwa in Lohn, wo die Deutsche Glasfaser das Breitband in die Häuser bringt. Ein Argument: Wertsteigerung der Immobilie.

Die Deutsche Glasfaser wollte auch den Dürwißern im Zuge der Sanierung der Jülicher Straße – Arbeiten am Glasfasernetz werden gerne mit ohnehin notwendigen Tiefbauarbeiten verbunden – schnelles Breitband ermöglichen. Hier wurde die dazu notwenige Quote potenzieller Interessenten aber deutlich verfehlt. Damit ist Dürwiß aber nicht von der Landkarte der Deutschen Glasfaser gestrichen. „Wir werden ein zweites Mal projektieren“, erklärt Murat Durmaz, Projektleiter bei der Deutschen Glasfaser.

Daniel Fichte (l., NetAachen) und Volkan Yilmaz (dk Tiefbau) und die „Kabel“, um die es geht. In die Leerrohre wird die Glasfaser später „eingeblasen“. Foto: Wolfgang Wynands

Das Gesamtpaket geförderten Breitbandes wird, so Schulz und Fischer, am Ende rund 31 Kilometer Tiefbauarbeiten erforderlich gemacht haben, die sich über das gesamte Stadtgebiet vom Blausteinsee (bereits erschlossen) bis zum Stadtwald (Killewitchen, ebenfalls schon erschlossen) erstrecken.