Explosion in Eschweiler : Geplanter Betrug als Motiv für die Tat?

Exklusiv Eschweiler In Eschweiler brodelt die Gerüchteküche. Warum kam es zu der verheerenden Explosion in der Neustraße? Hatte gar die Mafia die Finger im Spiel? Nach Informationen unserer Zeitung könnte das Motiv ein geplanter Betrug gewesen sein.

Die Gerüchteküche brodelt. Besonders in Eschweiler. Kein Wunder. Die verheerende Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus mitten in der Einkaufszone an der Neustraße 39 bis 41 hat nicht nur Spuren der Zerstörung an diesem und benachbarten Gebäuden und insgesamt 15 Verletzte – darunter zwei lebensgefährlich – hinterlassen.