Tat in der Nacht : Geldautomat in Eschweiler gesprengt, Finanzcenter vorerst geschlossen

Die Filiale wurde bei dem Überfall schwer beschädigt. Foto: Ralf Roeger

Interaktiv Eschweiler In der Nacht zum Mittwoch haben mehrere unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Postbank-Filiale in Eschweiler gesprengt. Die Filiale wurde dabei schwer beschädigt.

Das Postbank-Finanzcenter an der Franzstraße ist in der Nacht zu Mittwoch stark beschädigt worden, als mehrere Täter gegen 3.30 Uhr einen Geldautomaten im Vorraum der Filiale gesprengt haben. Nach Informationen der Polizei fuhren die bislang Unbekannten mit einem dunklen Pkw vor und flohen nach der Tat, die Anwohner aus dem Schlaf riss, Richtung Autobahn. Am Mittwochnachmittag sei noch unklar gewesen, ob die Täter Geld erbeutet haben. Eine Fahndung mit Beteiligung der niederländischen und belgischen Polizei und einem Polizeihubschrauber verlief zunächst ohne Erfolg. Unter 0241/9577-31401 und 0241/9577-34210 nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen.

Innerhalb von knapp drei Monaten ist die Postbank-Filiale das zweite Mal Ziel einer Automatensprengung geworden. Am 2. November, einem Samstag, hatten Unbekannte gegen 3 Uhr nachts zugeschlagen. Bis heute hätten die laufenden Ermittlungen zu keinen Ergebnissen geführt, gab die Polizei am Mittwoch auf Anfrage bekannt.

Die Filiale ist nun derart beschädigt, so dass sie auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt, wie ein Sprecher der Postbank auf Anfrage mitteilte. Eine Prognose, wann Kunden die Bank wie gewohnt nutzen können, gab der Sprecher nicht ab: „Der Havariemanager muss erst einmal schauen, was genau alles zerstört und beschädigt worden ist, um zu sagen, was neu gemacht werden muss, welche Leitungen neu gelegt werden müssen, wie aufwendig renoviert werden muss.“ Kunden müssten in der Zwischenzeit die Partnerfilialen der Postbank nutzen.

Foto: MHA/Carsten Rose

Keine 150 Meter vom Postbank-Finanzcenter entfernt liegt die Hauptgeschäftsstelle der Raiffeisen-Bank. Der jüngste Vorfall und der im November in der unmittelbaren Nachbarschaft bereite Raiffeisen-Bank-Vorstand Sven Rehfisch „grundsätzlich schon Sorgen“, jedoch habe das Finanzunternehmen nach der Automatensprengung im vergangenen Jahr nichts an den Sicherheitsvorkehrungen geändert. Den Vorraum, in dem die Geldautomaten stehen, außerhalb der Filial-Öffnungszeiten zu schließen, sei schließlich nicht im Sinne der Kundschaft. Die Bank habe indes schon in der Vergangenheit „umfangreiche und kostspielige“ Maßnahmen umgesetzt, um von Sprengungen möglichst verschont zu bleiben. „100 Prozent sicher ist man nie, aber wir haben bislang alles Menschenmögliche für die Sicherheit getan“, betont Sven Rehfisch.

Die Raiffeisen-Bank habe alle ihre Eschweiler Filialen (heute sind es sechs) auf Sicherheitsvorkehrungen und Risikopotenzial überprüft. Dabei war laut Sven Rehfisch aufgefallen: Die zum 5. Dezember 2019 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossene Filiale in Röhe war potenziell am gefährdetsten – hauptsächlich wegen der Nähe zu den Autobahnen 4 und 44. „Dass sich Täter Filialen in City-Lage wie an der Franzstraße aussuchen, ist eher ungewöhnlich“, sagt Rehfisch.