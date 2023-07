60-jähriges Bestehen : Gaststätte Autermann trotzt erfolgreich dem negativen Kneipentrend

Gute Laune hinter der Theke: Silvia und Andreas Weber führen seit Oktober 2001 die Gaststätte Autermann und setzen damit das Werk fort, das Silvias Eltern Anneliese und Heinz Autermann vor inzwischen 60 Jahren in Bohl begonnen hatten. Foto: Andreas Röchter

Eschweiler Die Gaststätte Autermann in Bohl gibt es seit inzwischen 60 Jahren. Den Grundstein legten 1963 Anneliese und Heinz Autermann. Seit Oktober 2001 setzen Tochter Silvia Weber und Schwiegersohn Andreas Weber die Tradition fort.

Montag ist Putztag bei Silvia und Andreas Weber. Dann bringt das seit 1985 verheiratete Ehepaar den Arbeitsplatz auf Vordermann. Schließlich öffnen sich am Dienstag um 18 Uhr wieder die Pforten zu einer Institution im Südosten von Eschweiler. Der Arbeitsplatz ist die Gaststätte Autermann in Bohl, die Anneliese und Heinz Autermann, die Eltern von Silvia Weber, am 12. Juni 1963 eröffnet haben. Und somit vor mittlerweile 60 Jahren.

Damals gab es laut Silvia Weber alleine im überschaubaren Ort Bohl fünf Gaststätten oder Eckkneipen – eine Zeit, die längst der Vergangenheit angehört. Doch die beiden Inhaber, die seit Oktober 2001 das Werk der Gründer fortsetzen, trotzen der Entwicklung des Kneipensterbens und empfangen an sechs Tagen in der Woche ihre Gäste.

Am Anfang stand ein „Trümmergrundstück“ an der Ecke Bohler Straße/Herrenfeldchen. Dieses entrümpelten Anneliese und Heinz Autermann, der als Baggerfahrer tätig war, mit dem Ziel, dort in Eigenregie eine Eckkneipe zu errichten und zu führen. Das wurde eine Erfolgsgeschichte.

Drei Jahre nach dem Start konnte das Angebot um eine Kegelbahn erweitert werden, im Jahr 1971 folgte eine zweite Bahn. Noch heute gehört die Gaststätte Autermann zu den Austragungsorten der Kegel-Stadtmeisterschaften.

Hautnah dabei war schon zu dieser Zeit Silvia Weber. Und zwar in jüngsten Jahren. „Wie Bilder zeigen, stand sie im Alter von zwei Jahren mit am Zapf“, schmunzelt Andreas Weber in Richtung seiner Frau. „Ich war eigentlich immer vor Ort. Wenn meine Freundinnen in die Disco gingen, war ich in der Gaststätte zugange“, ergänzt Silvia Weber und macht damit deutlich, dass der Schritt in die Gastronomie für sie mit enorm viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden war.

Als dann im Jahr 1988 Heinz Autermann dauerhaft nach Lanzarote auswanderte, wurde die Gaststätte Autermann verpachtet. Doch die Situation entwickelte sich in keine gute Richtung. „Die aufeinanderfolgenden Pächter passten nicht zur Gaststätte und zum Ort“, möchten Silvia und Andreas Weber dieses Kapitel gar nicht so ausführlich behandeln. Schließlich rückten sie beide nun auf Wunsch einiger Stammgäste in Sachen Übernahme der Gaststätte in den Blickpunkt.

Andreas Weber war als aktiver Billardspieler des BC Bohl-Volkenrath häufiger Gast in der Eckkneipe, in der seine Frau groß geworden war und die auch ihm am Herzen lag. „Man kann schon sagen, dass der eine oder andere Gast mit Überredungskünsten ein wenig nachgeholfen und uns bei unserer Entscheidung unterstützt hat“, denken die beiden Inhaber zurück. Es sei spürbar gewesen, dass für viele Menschen im Ort der Fortbestand der Traditionsgaststätte wichtig war.

Am 12. Oktober 2001 folgte schließlich die Neueröffnung unter der Regie von Silvia und Andreas Weber. „Das erste Jahr war für mich durchaus schwierig. Schließlich wusste ich im Voraus nicht so ganz genau, welche Herausforderungen auf mich zukommen würden“, bekennt der gelernte Bäcker, der seinem Beruf bis Ende 2018 in der Großbäckerei Kronenbrot nachging, also 17 Jahre lang beruflich zweigleisig fuhr. Doch bereut hat Andreas Weber den Sprung ins kalte Wasser nie. „Und ich war und bin sowieso mit der Gaststätte Autermann verwachsen“, erklärt Silvia Weber lapidar.

Was unter anderem bedeutet, auch mit Rückschlägen umzugehen. So wie im Jahr 2011, als aufgrund eines Fehlers in der Elektronik eine Kegelbahn einen Totalschaden erlitt und runderneuert werden musste. Auch aktuell werden die Kegelbahnen mit einem Neuanstrich weiter auf Vordermann gebracht. Denn die Feiern zum 60. Geburtstag der Gaststätte Autermann sollen nicht die letzten in der Historie der Eckkneipe in der Bohler Straße 13 gewesen sein.

„Natürlich ist uns bewusst, dass sich die Zeiten verändert haben und die Eckkneipe nicht mehr die Bedeutung hat und wohl auch nicht mehr bekommen wird, die sie einmal hatte. Aber gegen gesellschaftliche Entwicklungen können wir nicht viel tun. Wir bleiben aber vor Ort und bemühen uns, weiterhin für unsere Gäste da zu sein und ihnen schöne Stunden zu bieten“, sieht Silvia Weber die Lage realistisch.

Es sei nicht zu bestreiten, dass auch die Gaststätte Autermann früher stärker frequentiert worden sei. „Mein Vater konnte es sich problemlos erlauben, die Kneipe zweimal pro Jahr für drei Wochen zu schließen. Dies ist heute nicht mehr drin“, sagt die Inhaberin. Gemeinsam mit ihrem Mann freut sie sich über die Billardspieler und Kegler sowie die Skat- und Knobelbrüder, die neben weiteren Gästen zur treuen Kundschaft zählen.