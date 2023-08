Sperrung aufgehoben : Fußgängerin (70) von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Nach einem Unfall in Eschweiler schwebt eine Frau in Lebensgefahr. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Update Eschweiler Nach einem Unfall auf der Indestraße in Eschweiler schwebt eine 70-jährige Frau in Lebensgefahr. Sie war als Fußgängerin von einem Auto erfasst worden.

Am Donnerstagabend ist es in Eschweiler zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizeileitstelle unserer Zeitung mitteilte, wurde eine 70-jährige Frau beim Überqueren der Indestraße von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.