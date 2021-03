Kostenpflichtiger Inhalt: Tafel-Unterstützung : Fußball-Fans zeigen Engagement für soziale Projekte

Willkommen auf Schalke. Im Büro beziehungsweise dem Revier von Unternehmer Reinhold Palm (links), hier mit Fanclub-Kassierer Norman Meurer, geht man nie allein, wie die Fan-Schals zeigen. Foto: Andreas Röchter

Eschweiler/Stolberg Der Fanclub „Der auf Schalke tanzt“ unterstützt mit dem Stolberger Unternehmer Reinhold Palm an der Spitze die Tafeln in Eschweiler, Stolberg, Langerwehe und Monschau sowie den Verein „Wir in Würselen“.