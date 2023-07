Serie: Zwei Jahre nach der Flut : Für das Sportzentrum und die Förderschule ist das Ziel noch nicht in Sicht

Das Schwimmbad an der Jahnstraße muss ebenso wie die benachbarte Turnhalle abgerissen werden. Foto: MHA/Michael Grobusch

Serie Eschweiler Die Hochwasserschäden an den Eschweiler Schulen und Kitas sind auch zwei Jahre nach der Katastrophe noch schwerwiegend. Die Stadt hat unserer Zeitung jetzt einen Einblick in die weiteren Planungen gewährt.

Natürlich bietet sich ein Jahrestag an, um Bilanz zu ziehen zu dem bisher Geschehenen. Und so zieht auch die Stadt Eschweiler zwei Jahre nach der Flut eine Bilanz. Im Gespräch mit unserer Zeitung fasst die neue Beigeordnete Dana Duikers zusammen, wie es um die von der Hochwasserkatastrophe getroffenen städtischen Schulen und Kitas aktuell bestellt ist – und wie es mit ihnen weitergehen wird.

Grundsätzlich stellt Duikers, die für die Bereiche Soziales, Bildung, Jugend, Kultur und Sport verantwortlich ist, fest: „Bei uns haben die Schulen und Kindertagesstätten absolute Priorität. Deshalb sind sie beim Wiederaufbau auch vorgezogen worden.“ Für die Stadt sei dies mit einem großen Kraftakt verbunden. Und der werde wohl auch noch eine ganze Weile andauern.

In zwei Fällen, und daraus macht Duikers keinen Hehl, ist dabei noch kein Ende und Ziel in Sicht. Weil das Sportzentrum an der Jahnstraße und die Willi-Fährmann-Schule an der Martin-Luther-Straße am 14. und 15. Juli 2021 so stark beschädigt wurden, dass sie abgerissen werden müssen, ist derzeit noch nicht abzuschätzen, wann die neuen Gebäude fertiggestellt werden.

Die Förderschule, die derzeit in Containern auf dem Gelände des ehemaligen Indestadions untergebracht ist, hatte im späten Frühjahr ihren Raumbedarf hinterlegt. Nun läuft für den Neubau ebenso der Architektenwettbewerb wie für das Schwimmbad und die benachbarte Sporthalle. „Das ist wichtig, um die richtigen Konzepte für die Zukunft entwickeln zu können“, betont die Beigeordnete, dass Sorgfalt vor Eile gehe und die Stadt sich nicht darauf beschränken wolle, einfach nur die Zustände von vor der Flut wiederherzustellen.

Der Architektenwettbewerb für den Neubau der Willi-Fährmann-Schule ist angestoßen worden. In den kommenden Jahren wird die Förderschule aber dennoch in den Containern am alten Jahnstadion bleiben müssen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Das ist auch ganz im Sinne von Andrea Gallwé. Die kommissarische Schulleiterin hatte zu Beginn der Sommerferien gegenüber unsere Zeitung noch einmal auf die Möglichkeit hingewiesen, mit dem Neubau eine für die Zukunft bestens aufgestellte „Willi-Fährmann-Schule 2.0“ zu schaffen. Rund 15 Millionen Euro stehen dafür im Rahmen des von Bund und Land Nordrhein-Westfalen finanzierten Wiederaufbauplans zur Verfügung. Vorsichtigen, nicht offiziellen Schätzungen zufolge wird das Geld erst zwischen 2028 und 2030 vollkommen verausgabt und die neue Schule dann bezugsfertig sein.

Nicht so lange warten müssen die Kinder der Grundschule und der Kita in Weisweiler. Für Juni 2024 kündigt Dana Duikers jetzt den Abschluss der Sanierungsarbeiten an. im kommenden Sommer also könnten die Grundschüler, die bis dahin an ihrem Ausweichstandort in Aldenhoven unterrichtet werden sollen, und die Kindergartenkinder wieder nach Weisweiler zurückkehren.

Die Rückkehr der Realschule Patternhof wird derweil schon zu Beginn des neuen Schuljahres vollzogen. Die Einrichtung der Containerschule auf dem Drieschplatz läuft auf Hochtouren. Zudem ist im schwer beschädigten Bestandsgebäude der erste Bauabschnitt beendet worden, so dass dort ab dem 7. August zwölf Fachräume zur Verfügung stehen werden.

Anfang 2026, so sieht es die aktuelle Planung der Stadt vor, könnte die Realschule dann komplett wieder hergestellt sein. „Wenn es dabei bleibt, werden wir überlegen müssen, ob es Sinn macht, im laufenden Schuljahr einzuziehen“, blickt Dana Duikers nach vorne.

„Im Laufe des Schuljahres 2024/25“, und präziser kann die Dezernentin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht werden, sollen die Arbeiten am Schulzentrum Stadtmitte abgeschlossen werden. Dann wäre sowohl in der Adam-Ries-Hauptschule als auch in der Evangelischen Grundschule Stadtmitte (EGS) die Zeit der Einschränkungen und Entbehrungen vorbei.

Früher schon, nämlich im Sommer 2024, rechnet Dana Duikers mit der Wiederinbetriebnahme der Sporthalle an der Kaiserstraße. „Die Sportvereine sind wegen der eingeschränkten Hallenkapazitäten extrem belastet“, weiß die Beigeordnete und spricht den Klubs ein dickes Lob aus: „Trotz der eigenen Probleme haben sie immer gesagt, dass der Schulsport vorgehen müsse.“