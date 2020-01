Kostenpflichtiger Inhalt: Erdwärme-Forschung : Fünf Millionen Euro für „einzigartiges Projekt“ in Weisweiler

Standort für die Forschung nach einer neuen Energiequelle: das Kraftwerk in Weisweiler. Foto: ZVA/Patrick Nowicki

Eschweiler In Weisweiler wird ein „weltweit einzigartiges Pilotprojekt“ aufgezogen, weil es die Forschung an der Geothermie mit der Ausbildung neuer Fachkräfte verbindet. Das sagt der Aachener Rolf Bracke. Er ist der Leiter des neuen Fraunhofer-Instituts, das zukunftsweisende Erkenntnisse über die Möglichkeiten und Chancen von Erdwärme im Rheinischen Revier erlangen will.