Eschweiler Marktplatz : Frust und Freude über autofreien Samstag

Samstagmorgen, 9 Uhr - der Test der Sperrung der Marktumfahrt startet. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Es ist ein viel diskutiertes Thema und nun hat die Stadt Eschweiler die Kappung der Marktumfahrt getestet. Das kommt nicht überall gut an.

Samstagmorgen, 9 Uhr, Marktplatz. Die ersten Frühstücksgäste sitzen draußen im „Amalfi“ und „bei Cuma“. Der Kaffee kommt heute mal ohne Abgase obendrauf: Test der Sperrung der geplanten Marktumfahrt von 9 bis 13 Uhr. Es herrscht autofreie Ruhe. Gegenüber rumort’s: Die Marktbeschicker sind nicht sonderlich amüsiert …

Sebastian Pajunk redet sich fast ein bisschen in Rage, so bis kurz davor, dass der Kragen platzt. Und der Baesweiler Händler verteilt keine Komplimente: „Das ist so, als würde man vorm Aldi die Parkplätze sperren!“

Info Geplante Sperrzeiten Die geplanten Sperrungen: täglich von 18 bis 6 Uhr sowie zu Marktzeiten von 9 bis 13 Uhr und bei Veranstaltungen auf dem Markt.

Kurz vor 9 Uhr machen zwei Damen vom Ordnungsamt und ein Mitarbeiter des Baubetriebshofes „dicht“ an der Markteinfahrt Wollenweberstraße. Sie hätten sich auf einen eher stressigen Morgen eingerichtet, berichten später aber das Gegenteil: keine besonderen Vorkommnisse. Viele fahren langsam an der Sperre vorbei und gucken ungläubig bis fragend. Offenbar haben es nicht alle mitbekommen. Ein paar fragen tatsächlich. Die Damen geben Auskunft, zeigen Verständnis, geben aber auch zu verstehen, dass Ausnahmen nicht möglich sind.

Ist schließlich ein Test. Auch zwei Gastro-Anlieferer landen vor der Schranke. Der Tipp: Schleife drehen und über die Indestraße in die Marktstraße – da darf man gegen die Einbahnstraße fahren. Bis „Am Stapel“ – da sperren im Szenario die nächsten Poller die Durchfahrt. Theoretisch. Praktisch finden beide einen Weg an der Test-„Sperre“ vorbei …

Mit dem Auto bis an den Markt fahren können – das schätzen insbesondere ältere Kunden. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

„Getestet“ wird der Verkehrsstrom an der Markteinfahrt Wollenweberstraße bereits seit etwas mehr als einer Woche. Ein „Speed Checker“ misst und zeigt an, ob man auf der ausgeschilderten Spielstraße („Schrittgeschwindigkeit“), zu schnell oder im grünen Bereich unterwegs ist. Das in der Sache federführende Ordnungsamt interessiert insbesondere der Vergleich zweier Zahlen: „Die von samstags 9 bis 13 Uhr ohne Sperrung und die mit Sperrung“, erklärt der stellvertretende Leiter Sascha Engels.

„Klar ist die Sperrung Thema bei unseren Kunden“, so Martin Basler von der Edelobstplantage Hillemacher, „und viele reagieren mit Unverständnis“. Hillemachers haben, wie die übrigen Marktbeschicker auch, eben viel ältere Kundschaft, die kurze Wege schätzt und gerne kurzzeitparkt, um die nicht immer leichten Einkäufe in den Kofferraum zu hieven. Indes gehört zur Wahrheit auch, dass das geht: Der Markt öffnet schon um 7 Uhr – das sind zwei Stunden bis zur „Sperrstunde“.

Eine Anwohnerin kommt extra bei den Damen vom Ordnungsamt vorbei: „Ich wollte mich bedanken! Diese Ruhe heute Morgen – keine Motoren, keine knallenden Autotüren, einfach nur herrlich“, sagt sie.

Dem können vielleicht die Besucher der umliegenden Gastro beipflichten. Sebastian Pajunk nicht: „Die Leute kaufen einfach weniger, weil sie ihr Auto wer weiß wo stehen haben.“ Für heute beziffert er seine Umsatzeinbußen auf um die zehn Prozent. Das sei viel, wo doch alles teurer werde … und die Gewinnmargen kleiner.

Blumenhändler Thomas Alves hat eigentlich gerade Nebensaison. Blumen gehen im Sommer nicht so wie in anderen Jahreszeiten. Generell hält aber auch er nicht viel von Sperr-Ideen und Autofreiheit. „Das macht den Handel in der Innenstadt kaputt.“ Und wenn man schon etwas messen wolle, „dann sollte man das auch an einem normalen, durchschnittlichen Samstag tun – und nicht in den Sommerferien.“

Dass die Kappung der Marktumfahrt Realität werden wird, steht außer Zweifel und so auch im Koalitionsvertrag der rot-grünen Mehrheit. Der „Posten Poller“ steht mit 425.000 Euro im Haushalt. Geplant sind je zwei versenkbare pro Sperre im Straßenbereich – also insgesamt vier – plus „stationäre“ drumherum, um auch die Fußgängerbereiche links und rechts zu sichern, es werden also Pollerketten. Mit der Umsetzung ist ein Ingenieurbüro beauftragt.

Die Sperrung Marktstraße/Am Stapel ist im Szenario „unstrittig“. Die Verwaltung favorisiert die Sperrung, wie im Test, Wollenweberstraße/Markt. Möglich wäre auch ein Stück weiter Richtung Marktpatz, zwischen den Gastrobetrieben „Fellini“ und „Silvino“, womit einige Parkplätze im direkten Marktbereich erhalten bleiben könnten. In der Verwaltung hält man das aber für nicht praktikabel, weil es keine Wendemöglichkeit gebe und auch nicht wirklich den Platz, eine einzurichten.