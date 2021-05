Am Dienstag geht es los : Freibadsaison wird eröffnet

Das Freibad in Dürwiß öffnet am Dienstag, 1. Juni, wieder seine Pforten. Foto: MHA/Kevin Teichmann

Eschweiler Frohe Kunde für alle Wasserratten: Die Stadt Eschweiler eröffnet am Dienstag, 1. Juni, die Freibadsaison. Wer das Freibad in Dürwiß besuchen möchte, muss sich an bestimmte Regeln halten.