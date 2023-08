Nach Ablehnung vom Land NRW : Beratungsstelle für Frauen kürzt ihre Sprechzeiten in Eschweiler

Natalia Uslu (links) und Natalie Djurkovic von „Frauen helfen Frauen“. Die Anlaufstelle in der Villa Faensen in Eschweiler ist ab sofort nur noch zwei Mal im Monat besetzt. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler Trotz der enormen Nachfrage muss „Frauen helfen Frauen“ seine Arbeit in Eschweiler herunterfahren. Die Verantwortung dafür liegt nach Aussage des Vereins beim Land NRW.

Maria M. (Name von der Redaktion geändert) will sich nach über 20 Jahren Ehe von ihrem Mann trennen. Sie hat genug von seinen Wutausbrüchen und den Schlägen, die er ihr zufügt, wenn er wieder mal getrunken hat. Maria M. fasst all ihren Mut zusammen und zieht mit den Kindern aus dem gemeinsamen Haus aus. Sie kann vorübergehend bei Freunden unterkommen. Doch soll sie wirklich zur Polizei gehen?

Was ist, wenn er ihr die Kinder wegnehmen will? Und was passiert mit dem Bankkonto? Hinzu kommt eine Vielzahl an Emotionen, die die 40-Jährige durchlebt. Da ist die Trauer über die erloschene Liebe, die Wut über das, was er ihr jahrelang angetan hat, und die Scham, sich anderen gegenüber zu öffnen und Hilfe anzunehmen.

Unterstützung bekommt Maria M. in diesen Fragen von Natalie Djurkovic und ihren Kolleginnen bei „Frauen helfen Frauen“. Der Verein hat seinen Sitz in Aachen. Dort betreibt er eine Interventionsstelle für häusliche Gewalt und eine Beratungsstelle für Frauen und Mädchen. Seit 2020 gibt es jedoch ein Mal in der Woche auch ein Beratungsangebot in Eschweiler.

Allein im vergangenen Jahr fanden 119 Gespräche in der Indestadt statt. Bis Juli 2023 waren es sogar schon 99. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da und wird sogar immer größer“, betont Natalie Djurkovic im Gespräch mit unserer Zeitung. Dennoch werden die Sozialpädagoginnen ab sofort nur noch zwei Mal im Monat vor Ort sein. Grund dafür ist eine Entscheidung der nordrhein-westfälischen Familienministerin Josefine Paul (Grüne).

Bereits in der Vergangenheit hatte der Verein Mittel für eine zweite Anlaufstelle in der Städteregion Aachen beantragt. Zwei Mal habe es von Seiten der Landesregierung keine Reaktion gegeben. Vor wenigen Wochen erhielten Natalie Djurkovic und ihre Kolleginnen – nach dem dritten Antrag – dann eine Absage. „Die Begründung war, dass es Orte in NRW gibt, die bislang über keine Beratungsstelle verfügen, und dass diese Lücken erst einmal geschlossen werden sollen“, führte Djurkovic in dieser Woche in der Sitzung des Eschweiler Sozial- und Seniorenausschusses aus, in dem sie die Arbeit der Beratungsstelle vorstellte.

„Natürlich wäre es möglich, zwei Anlaufstellen in der Städteregion zu betreiben. Wir beraten Frauen von A wie Arbeitslosigkeit bis Z wie Zwangsverheiratung. Da kommen viele verschiedene Themen und viel Gesprächsbedarf zusammen“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin im anschließenden Gespräch mit unserer Zeitung. Das zeigten nicht nur die aktuellen Fallzahlen von „Frauen helfen Frauen“, sondern auch die Einsatzzahlen der Polizei im Bereich häusliche Gewalt. Ende des vergangenen Jahres hatte Jochen Hoffmann vom Opferschutz der Aachener Polizei berichtet, dass die Beamten in der Städteregion Aachen zwei bis drei Mal pro Tag wegen eines entsprechenden Vorfalls ausrücken müssten. Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann niemand sagen.

In der täglichen Arbeit der vier Mitarbeiterinnen von „Frauen helfen Frauen“ spiele häusliche Gewalt eine große Rolle – auch in Eschweiler. Dort sind die Klientinnen im Schnitt zwischen 26 und 40 Jahre alt und leben überwiegend in einer Partnerschaft mit Kindern. Rund die Hälfte der Frauen, die die Beratungsstelle aufsucht, hat Migrationshintergrund. Neben häuslicher Gewalt gehe es in den Gesprächen vor allem um Trennung und Scheidung, Migrationsprobleme sowie um Sozialberatung, führt Natalie Djurkovic aus.