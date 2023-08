Traumapädagogik : Aachener Paulinenhof hilft traumatisierten Kindern, ihr Päckchen zu tragen

Ein Besuch im Paulinenhof in Aachen. Dort arbeiten unter anderem (v.l.) Vanessa Höfer, Ilona Stuhlweißenburg und Guido Wedemann. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler/Aachen Seit über 20 Jahren arbeitet das Haus St. Josef mit traumatisierten Kindern. Die Traumapädagogik ist Schwerpunkt in zwei Wohngruppen. Eine davon befindet sich im Paulinenhof in Aachen. Ein Besuch.

Dass der Einzug bereits 15 Jahre zurückliegt, kann Robert Wagner nicht so richtig glauben. „Ich dachte, wir hätten gerade erst unser Zehnjähriges gefeiert“, sagt der Leiter des Hauses St. Josef und lacht. Wer an die stationäre Jugendhilfeeinrichtung denkt, verbindet diese automatisch mit Eschweiler.

An diesem Tag trifft unsere Zeitung Robert Wagner allerdings in Aachen – in der Außenwohngruppe Paulinenhof. Der Paulinenhof ist etwas Besonderes, und das in zweierlei Hinsicht. Denn in dem ehemaligen Kloster, das einst auf dem Gelände stand, unterhielt Pauline Borghese, die Schwester Napoleons, ihren Sommersitz. Heute haben dort acht Kinder und Jugendliche zwischen sechs und zwölf Jahren, die traumapädagogisch betreut werden, ein Zuhause gefunden.

„Natürlich wird in allen Wohngruppen traumapädagogisch gearbeitet“, berichtet Guido Wedemann, Fachbereichsleiter für den stationären Bereich. Was den Paulinenhof jedoch auszeichnet: Hier wohnen Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Erfahrungen ein intensives pädagogisches Angebot benötigen. „Jeder, der hier lebt, bringt sein besonderes Päckchen mit“, sagt Guido Wedemann.

Was diese „Päckchen“ beinhalten, kann ganz verschieden sein. „Stellen Sie sich beispielsweise Folgendes vor“, setzt Robert Wagner an und berichtet von einem Kind, dessen Eltern alkoholabhängig sind. „Die Alkoholexzesse arten dermaßen aus, dass Gewalt ausgeübt wird, die Eltern einfach verschwinden und das Kind alleine zurückbleibt – ohne Essen“, sagt der Einrichtungsleiter und ergänzt: „Dann beruhigt sich die Lage wieder, doch das Kind kommt nicht zur Ruhe. Es lebt in permanenter Anspannung und Angst davor, wann es wieder soweit ist.“

Das sei auch der Fall, wenn Kinder und Jugendliche in den Paulinenhof ziehen. „Das Schlimme an einem Trauma ist, dass es nicht aufhört. Der Alltag kommt, aber das Trauma bleibt“, betont Robert Wagner. Bestimmte Situationen könnten die Kinder und Jugendlichen an das Erlebte erinnern. „Wenn ein Kind gehungert hat, ist Essen natürlich ein Thema, das es beunruhigt. Hunger kann es antriggern, und dann kann es zu Impulsausbrüchen oder anderen Traumafolgestörungen kommen“, nennt Guido Wedemann ein Beispiel.

Seit 2002 arbeitet die Eschweiler Einrichtung mit einem traumapädagogischen Konzept. Seit diesem Jahr ist Guido Wedemann sogar Mitglied im Vorstand des Fachverbands Traumapädagogik. Das Haus St. Josef verfügt über insgesamt zwei traumapädagogische Gruppen – die zweite ist in Eschweiler angesiedelt. Zudem werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer internen Fortbildung mit den Schwerpunkten Traumapädagogik und Psychotraumatologie entsprechend geschult. „Es ist so, dass die Kinder und Jugendlichen, die hier in der Einrichtung leben, fast alle traumatische Erfahrungen gemacht haben“, weiß Wedemann zu berichten. Er und Robert Wagner sind gefragte Referenten, schulen und halten Vorträge auch außerhalb der eigenen Einrichtung – unter anderem in der gesamten Region, aber auch im belgischen Eupen.

„Im Endeffekt geht es um die traumapädagogische Haltung“, berichtet der Fachbereichsleiter. „Wir gehen immer von dem sogenannten guten Grund aus. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche für ihr Verhalten stets einen guten Grund haben.“ Feste Strukturen und Abläufe sowie Transparenz würden den Kindern und Jugendlichen Sicherheit bieten. „So weiß zum Beispiel jedes Kind, welcher Kollege wann im Dienst ist“, berichtet Wedemann, während er auf eine entsprechende Tafel zeigt, die in der Küche angebracht ist.

Robert Wagner leitet das Haus St. Josef. Er kann sich noch gut an die Anfänge in Aachen erinnern. Foto: MHA/Sonja Essers

Eine Tour durch die Wohngruppe ist nur möglich, weil die Kinder und Jugendlichen an diesem Vormittag in der Schule sind. Im Wohnzimmer ist ein Wäscheständer aufgebaut. „Es ist wichtig zu sehen, wessen Wäsche dort hängt. Wenn ein Kind beispielsweise die Hose eines anderen einfach runterreißen würde, könnte damit bei diesem ein bestimmtes Gefühl ausgelöst werden und Wut entstehen.“ Aus diesem Grund sei es wichtig, mit den Bewohnern darüber zu sprechen, wo die jeweiligen Grenzen liegen.

Auch baulich spiegelt sich das Thema Traumapädagogik wider. So gibt es beispielsweise verschiedene Räume, in denen die Pädagogen mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten können. „Ein entscheidendes Kriterium ist der Knauf an den Türen“, erklärt Robert Wagner. „Wenn die Kinder sich zurückziehen wollen, ist es wichtig, dass sie das können und niemand einfach so in ihr Zimmer kommt. Deshalb gibt es keine Klinken.“

Wie die Verbindung nach Aachen damals überhaupt zustande gekommen ist? „Durch eine Anzeige in der Zeitung“, berichtet Wagner. Darauf sei Eigentümerin Mariele von Detten aufmerksam geworden. „Sie hat immer von einem Ort geträumt, an dem Natur und Bildung in Einklang gebracht werden können.“

Doch fast wäre das Projekt gescheitert. Dass die Einrichtung 2008 im Paulinenhof einziehen konnte, sei einem Trick zu verdanken, erinnert sich Wagner. Der damalige Träger, die katholische Kirche in Eschweiler, hatte diese Möglichkeit bereits abgeschrieben. „Damals gab es ein gemeinsames Essen, und da habe ich den Verantwortlichen Bilder vom Paulinenhof gezeigt und ihnen gesagt: ‚Auch wenn das Thema vom Tisch ist, wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, wie es dort aussieht.‘ Das hat gewirkt“, sagt Robert Wagner und lacht.

Dann ging alles ganz schnell. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit Pastor Peter Müllenborn und dem Vorsitzenden des Kirchenvorstands, Manfred Esser, über eine Leiter und durch das Stroh geklettert bin. Hier gab es überall nur Balken“, blickt Wagner zurück. Die nötigen Umbauarbeiten hätte Mariele von Detten selbst finanziert. „Dafür sind wir auch heute noch sehr dankbar“, so Wagner.

Zurück zur Führung durch die Wohngruppe. Jeder Bewohner des Paulinenhofes hat einen eigenen Notfallkoffer. „Wenn die Kinder und Jugendlichen in bestimmte Situationen kommen, spulen sie ihr erlerntes Notfallprogramm ab. Unsere Aufgabe ist es, ihnen zu erklären, dass sie das nun nicht mehr brauchen. Und wir haben Verständnis. Natürlich finden wir nicht jedes Verhalten gut. Aber wir versuchen alles, um zu vermeiden, dass sie ihr Notfallprogramm abspulen müssen“, sagt Guido Wedemann.

Aber müssten sich nicht eigentlich alle Personen, die im Leben der Kinder eine Rolle spielen, mit dem Thema Traumapädagogik auseinandersetzen und entsprechend geschult sein? „Natürlich wäre das gut. Aber gerade die Schule hat den großen Vorteil, dass es dort feste und sichere Strukturen gibt“, sagt Wedemann. Oft müssten die Pädagogen dennoch das Verhalten der Kinder erklären – gegenüber Lehrern oder Eltern. Auch Pflegeeltern nehmen regelmäßig an Schulungen teil.