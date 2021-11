Ohne Führerschein und auf Drogen : Flüchtender Autofahrer rammt Streifenwagen

Zwei Streifenwagen wurden bei der Flucht der Männer beschädigt. Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Eschweiler Bei seiner Flucht vor der Polizei hat ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Montagmorgen in Eschweiler zwei Streifenwagen in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Mann aus Alsdorf besitzt wohl gar keinen Führerschein.

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 3.40 Uhr entdeckte eine Polizeistreife in Eschweiler einen verdächtigen Wagen auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße: Ein solches Auto mit zwei Randalierern war bei einem vorherigen Einsatz aufgefallen, hatte sich aber vor dem Eintreffen der Polizei entfernt.

Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, fuhr der Fahrer jedoch mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Franzstraße davon. Die Beamten folgten ihm. Nach einer kurzen Fahrt kam es an der Kreuzung Bismarckstraße/ Franzstraße zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts aus der Franzstraße kommenden zweiten Streifenwagen.

Durch den Aufprall kamen beide Wagen ins Schleudern und schließlich jeweils an Verkehrszeichen zum Stehen. Das Polizeifahrzeug, das dem Fluchtwagen hinterhereilte, konnte zwar noch ausweichen, stieß dann aber ebenfalls gegen ein Verkehrsschild. Zwei Beamte wurden durch den Unfall verletzt.

Beide Insassen des Fluchtfahrzeuges versuchten anschließend, zu Fuß ihre Flucht fortzusetzen. Die Polizei konnte jedoch einen 25- jähriger und vermutlich unter Betäubungsmitteln stehenden Alsdorfer festhalten.

Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wie die Polizei Aachen mitteilte. Außerdem waren das Auto sowie die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Bei dem Unfall erlitt der Flüchtende nur leichte Verletzungen und wurde ins Gewahrsam gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein, Fahrens unter Einfluss von Drogen, Verkehrsunfallflucht und Verdacht des Autodiebstahls. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

(red/pol)