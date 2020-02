Kostenpflichtiger Inhalt: Aschermittwoch : Fisch, Fleisch und die Fastenzeit

An Aschermittwoch auch in Stolberg und Eschweiler beliebt: der Kabeljau. Foto: dpa/epa PA Andrew Parsons

Eschweiler/Stolberg Am Aschermittwoch sind die jecken Tage. Auch für Katholiken in Stolberg und Eschweiler beginnt dann die Fastenzeit. 40 Tage lang – bis Gründonnerstag am 9. April – heißt es nun: verzichten. Aber warum eigentlich? Und was haben Fisch und Fleisch damit zu tun?