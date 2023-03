Einsatz an der Luisenstraße : Feuerwehr rettet Mensch aus brennender Wohnung

Zu einem Brand an der Luisenstraße rückte die Eschweiler Feierwehr in der Nacht zum Sonntag aus. Foto: dpa/Carsten Rehder

Eschweiler In einem Mehrfamilienhaus an der Luisenstraße ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Dabei retteten die Einsatzkräfte eine Person aus der brennenden Wohnung.

Am frühen Sonntagmorgen – genauer gesagt um 1.29 Uhr – ging der Notruf bei der Eschweiler Feuerwehr ein. Im Erdgeschoss eines Dreifamilienhauses an der Luisenstraße war ein Feuer ausgebrochen. Die Eschweiler Feuerwehr sprach auf Nachfrage unserer Zeitung von brennendem Unrat, der Grund für das Feuer war.

Eine Person musste von den Einsatzkräften aus der Wohnung gerettet werden und kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer wurde gelöscht und die Wohnung gelüftet.

(se)