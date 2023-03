Teile der Innenstadt gesperrt : Unbekannte Dämpfe sorgen für großen Feuerwehreinsatz in Eschweiler

Update Eschweiler Unbekannte Dämpfe in ehemalige Lackfabrik Eschweiler: Großaufgebot der Feuerwehr, das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. Erste Prüfung: Kein Chlorgas. Vielleicht Ammoniak?

Dämpfe, die aus einem ehemaligen Lackbetrieb in der Friedensstraße ausgetreten sind, sorgen gegenwärtig für einen größeren Feuerwehreinsatz in Eschweiler . Nach der ersten Prüfung steht fest: Es handelt sich nicht um Chlorgas.

Bei Arbeiten in der Nähe eines stillgelegten Industriegebäudes, der ehemaligen Lackfabrik Merckens, ist ein bisher unbekannter Stoff ausgetreten. Aufgefallen ist das, als ein Arbeiter der Regionetz bei Arbeiten in Außenbereich des stillgelegten Gebäudes über Atemwegsbeschwerden klagt. Polizei und Feuerwehr sind gegen 13.30 Uhr alarmiert worden. „Die Feuerwehr ist zurzeit in Schutzanzügen vor Ort, um zu ermitteln, um welche Art von Dämpfen es sich handelt“, so Stefan Preuß von der Eschweiler Feuerwehr. „Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, da der betroffene Bereich abgesperrt wurde.“