Großeinsatz in Röthgen : Feuer in Mehrfamilienhaus nach mehreren Stunden gelöscht

Das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Eschweiler Ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Röthgen hat am Dienstagabend einen größeren Einsatz der Eschweiler Feuerwehr ausgelöst. Alle Bewohner und auch Tiere konnten gerettet werden.

Von Pierre Dyckmans, Michael Grobusch und Ralf Roeger

Schon wieder hat es einen Großeinsatz in Eschweiler gegeben: Wenige Tage nach der verheerenden Explosion in der innerstädtischen Neustraße war die Feuerwehr am späten Dienstagabend erneut mit allen Kräften gefordert. Und wieder hieß es „Vollalarm“. Exakt 111 Feuerwehrmänner und -frauen waren nach Angaben des städtischen Pressesprechers René Costantini ausgerückt, um in der Feldstraße im Stadtteil Röthgen den Brand in einem Mehrfamilienhaus zu bekämpfen. Sie wurden von 13 Mitgliedern des Technischen Hilfswerkes unterstützt. Später kamen auch noch Kollegen der Berufsfeuerwehr Aachen mit einem Spezialkran hinzu, der auch am vergangenen Donnerstagabend in der Neustraße eingesetzt worden war.

Der Dachstuhl stand voll in Flammen. Da Glutnester immer wieder aufgeflammt sind, konnte das Feuer erst um 23.39 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings gab es auch gute Nachrichten: Alle 10 Bewohner der insgesamt acht Wohnungen in dem Gebäude konnten unverletzt gerettet werden. Sie kommen nun bis auf weiteres bei Freunden oder Verwandten unter. Eine Familie mit einem zweijährigen Kind, die diese Möglichkeit nicht hat, konnte laut René Costantini von der Stadt in eine vorübergehende Unterkunft vermittelt werden. Gerettet worden sind auch zwei Tiere: Eine Katze und ein Hamster wurden von der Feuerwehr unversehrt in Sicherheit gebracht.

Auch aus großer Entfernung sichtbaren Rauchwolke ging keine Gefahr aus. Die Meldung, die zunächst über die Warn-App NINA verbreitet worden war, ist mittlerweile wieder zurückgenommen worden, bestätigt Costantini gegenüber unserer Zeitung. Auch für benachbarte Häuser besteht nach Aussage des Pressesprechers keine Gefährdung, da der freistehende Wohnblock weit genug von der angrenzenden Bebauung entfernt ist.

Weil alle verfügbaren Kräfte in Röthgen im Einsatz waren, sorgte der Feuerwehr Stolberg für Verstärkung. 40 Wehrleute aus der Nachbarstadt sind kurzfristig auf die Eschweiler Wache am Florianweg verlegt worden, die bei weiteren Vorfällen eingreifen konnten.