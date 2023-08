Sommer Spezial Eschweiler : Feierlichkeiten mit Feistigkeiten eröffnet

Eschweiler Sommer Spezial des Eschweiler Talbahnhofs gestartet. „die feisten“ setzen das erste Highlight und am Samstag wird geheiratet.

Das Sommer Spezial des Eschweiler Talbahnhofes hat am Freitagabend Fahrt aufgenommen. Die Herren Feistigkeiten, der Rainer und C, bürgerlich Rainer Schacht und Matthias Zeh, nahmen rund 500 von Anfang bis Ende befeistert…äh- begeisterte Fans mit auf die Reise durch ihren ganz besonderen Klang- und Textkosmos.

Wobei sich der Klang hier aufs Wesentliche beschränkt. Die Bühne, vollgepackt mit einem Sammelsurium akustischer Saiten- und Percussionsinstrumente, erinnert tatsächlich ein wenig an musikalische Früherziehung, vielleicht auch an Orff. Die Arrangements sind spartanisch minimalistisch und letztlich ja auch nur dazu da, die ihres gleichen suchende Texte zu transportieren. A capella geht das natürlich auch.

C’s nasal-lässige Intonation, ohne große Ausflüge in Höhen oder Tiefen oder gar in Melodie hat etwas von einer sonor dahinschnurrenden Kaffeemaschine. Das Geräusch ist beruhigend, das Gebräu hat es aber dann am Ende in sich. Fast bedächtig, zurückhaltend haucht er das feiste Textwerk ins Mikro und erzeugt damit eine schon fast hypnotische Stimmung, von der sich das Publikum auf dem Marktplatz nur allzu gerne einfangen und die feisten selbstverständlich nicht ohne Zugabe ziehen ließ,