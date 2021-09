Ermittlungen laufen weiter : Fehler bei Bauarbeiten könnten die Ursache für Bodenabsturz sein

Auch dreieinhalb Wochen, nachdem in einem Haus an der Ecke Englerthstraße/Grabenstraße eine Decke abgesackt und eine Bewohnerin schwer verletzt worden ist, liegen laut Staatsanwaltschaft keine gesicherten Informationen über die Ursache des Unglücks vor. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Warum in der Nacht auf den 11. August der Boden in einem Haus in der Englerthstraße eingesackt ist, kann die Staatsanwaltschaft immer noch nicht sagen. Es gibt aber offenbar Hinweise auf Fehler bei den Bauarbeiten nach dem Hochwasser.