Lage am Morgen : Zwei Menschen nach Explosion in Eschweiler in Lebensgefahr

Zwei Menschen nach Explosion in Eschweiler in Lebensgefahr

Update Eschweiler Insgesamt 16 Menschen werden bei der Explosion in der Eschweiler Innenstadt verletzt. Unter den zwei lebensgefährlich Verletzten ist ein Säugling. Feuerwehr und Polizei sind auch am Freitagmorgen noch mit einem Großaufgebot vor Ort.

Bei einer gewaltigen Explosion in der Eschweiler Innenstadt sind am Donnerstagabend 16 Menschen verletzt worden, davon zwei Kinder. Vier Menschen erlitten schwere Verletzungen, zwei schweben in Lebensgefahr, darunter ein wenige Wochen alter Säugling. Hinzu kommen zwei Feuerwehrleute, die sich durch Scherben Schnittwunden zuzogen.

Der Einsatz dauert an. Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen mitteilte, ist die Feuerwehr für Nachlösch- und Aufräumarbeiten gegenwärtig noch mit rund 40 Kräften in der Neustraße im Einsatz. Das Feuer in dem betroffenen Haus sei gegen 2 Uhr gelöscht gewesen, jetzt würde nach Glutnestern gesucht.