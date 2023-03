Lage am Morgen : Explosion in Eschweiler: Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen

Explosion in Eschweiler: Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen

Lage am Morgen

Update Eschweiler Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden: Nach der gewaltigen Explosion in der Eschweiler Innenstadt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Zwei Menschen befinden sich weiter in Lebensgefahr.

Nach der gewaltigen Explosion in der Eschweiler Innenstadt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die zuständige Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Freitagmorgen auf Nachfrage mit. Zunächst war von einem Unglück die Rede gewesen. Wieso nun in alle Richtungen ermittelt wird, wollte Schlenkermann-Pitts aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.