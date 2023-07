Kein Blindgänger am Berufskolleg Eschweiler : Experten geben Entwarnung in Sachen Weltkriegsbombe

Nicht nur aufgrund der möglichen Bombenentschärfung, sondern auch wegen der laufenden Arbeiten zur Beseitigung der Hochwasserschäden vom 14. und 15. Juli 2021 ist das Gelände des Berufskollegs Eschweiler an der August-Thyssen-Straße abgesperrt. Foto: MHA/Michael Grobusch

Update Eschweiler Ob tatsächlich eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des Berufskollegs in Eschweiler schlummert, war lange Zeit unklar. Am späten Donnerstagmittag konnten die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes dann Entwarnung geben.

Der Bergung der potenziellen Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des städteregionalen Berufskollegs in Eschweiler stand einiges im Wege. Was genau, versuchten die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Donnerstag ebenso zu klären wie die Frage, ob der Verdacht überhaupt berechtigt war und auf einer Grünanlage neben der Schule tatsächlich ein Blindgänger der Alliierten im Erdreich schlummerte.

Am späten Donnerstagmittag und nach dem Einsatz von schweren Bohrern konnten die von der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Behörde beauftragten Spezialisten endlich Entwarnung geben: Die Annahme, die es aufgrund der Analyse von Luftaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg gegeben hatte, war falsch. Einen Blindgänger gab und gibt es dort nicht.

In der Bevölkerung sorgte diese von der Verwaltung offiziell verbreitete Meldung für spürbares Aufatmen. Schließlich ist die Stadt seit der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 arg gebeutelt und immer wieder von Schicksalsschlägen ereilt worden. Beispielsweise am 30. März, als sich in der Neustraße eine verheerende Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus ereignete. Oder zuletzt am 8. Juni, als bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rosenallee/Ecke Bismarckstraße eine Bewohnerin ums Leben kam.

Am Mittwoch war die Suche auf dem Gelände des Berufskollegs an der August-Thyssen-Straße zunächst unterbrochen und später mit schwererem Gerät fortgesetzt worden, nachdem die Fachleute mit ihren Bohrern nicht in die gewünschte Tiefe gelangt waren. Am Donnerstag gingen diese Arbeiten weiter, anschließend wurden Sonden in die Bohrkanäle eingeführt. Mit ihrer Hilfe können Metallteile und somit auch nicht explodierte Weltkriegsbomben ausfindig gemacht werden. Oder im Umkehrschluss zuverlässig ausgeschlossen werden, dass sich im Erdreich etwas Auffälliges beziehungsweise Gefährliches befindet.

So war es dann am Ende auch in Eschweiler, wo nach der Entwarnung alle Vorbereitungen für den Fall eines Bombenfundes beendet werden konnten. Die Stadt Eschweiler und der mit Beteiligung der Städteregion Aachen in der Feuerhauptwache am Florianweg tagende Stab für außergewöhnliche Ereignisse hatten sich nach eigenen Angaben auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Diese reichten von der Erkenntnis, dass es gar keine Bombe gibt und somit auch keine Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden müssen bis hin zur Evakuierung von ganzen Straßenzügen rund um das Berufskolleg. Darauf hatten sich unter anderem auch zwei angrenzende Senioreneinrichtungen und ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung eingestellt.

Hätte der Kampfmittelbeseitigungsdienst eine Bombe ausfindig gemacht, wäre diese freigelegt worden. Anschließend hätten die Experten den Zünder untersucht und entschieden, ob der Blindgänger entschärft werden könnte oder aber eine – kontrollierte – Sprengung vorgenommen werden müsste. Letzteres hätte wiederum maßgeblichen Einfluss auf den Radius der zu räumenden Zone gehabt.