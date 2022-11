Steigende Kosten ab 1. Januar : EWV passt die Strompreise in der Grundversorgung an

EWV passt die Strompreise in der Grundversorgung an

Städteregion Hohe Beschaffungskosten und steigende Netzentgelte sorgen für einen deutlichen Preisanstieg bei der Strom-Grundversorgung der EWV, teilt der Versorger am Montag mit.

„In den vergangenen Monaten haben wir Beschaffungspreise für Strom am Börsenmarkt erlebt, wie wir sie bislang noch nie gesehen haben“, sagt EWV-Vertriebsleiter Christoph Hesse in einer Mitteilung des Stromversorgers am Montag. So kostete im August 1 MWh Strom knapp 1000 Euro. Zum Vergleich: Im Oktober 2021 waren es noch keine 100 Euro.