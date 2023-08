Eschweiler wegen versuchtem Mord angeklagt : Aussage des Opfers sorgt vor Gericht für Überraschung

Ein 24-Jähriger aus Eschweiler muss sich wegen versuchten Mordes derzeit vor dem Aachener Landgericht verantworten. Foto: Marco Rose

Eschweiler/Aachen Ein 24-Jähriger steht wegen versuchten Mordes vor dem Aachener Landgericht. Er soll seine Lebensgefährtin mit einem Messer verletzt haben. Doch die Verhandlung nimmt eine überraschende Wendung. Dafür sorgt das Opfer selbst.

Es ist die Nacht vom 27. auf den 28. Dezember 2022, die für eine 33-Jährige in ihrer Wohnung in der Eschweiler Innenstadt mit tiefen Schnittwunden im vorderen Halsbereich endet. Nur durch Zufall habe das Opfer überlebt. Ihr damaliger Ex-Freund – und heute erneuter Partner – Sebastian R. soll mit einem Messer zugestochen haben. So ist es in der Anklageschrift zu lesen.

Wegen versuchten Mordes muss sich der 24-Jährige seit Donnerstag vor der 1. Schwurgerichtskammer des Aachener Landgerichts verantworten. Er selbst äußert sich am ersten Prozesstag nicht zu dem Vorfall. Dafür spricht jedoch das Opfer – und sorgt damit für Überraschungen.

Streit habe es in der Beziehung von Sebastian R. und seiner sieben Jahre älteren Partnerin immer wieder gegeben. Das sieht das Opfer selbst zwar nicht so, dafür aber ihre Schwester, die im Prozess als Zeugin geladen ist. „Die beiden haben immer wieder gestritten, und ein oder zwei Stunden später haben sie sich wieder vertragen und geliebt“, beschreibt die 36-Jährige die Beziehung der beiden.

Ihre Aussage wird – genauso wie die ihres Lebensgefährten, der ebenfalls im Prozess aussagt, und die des Opfers, das als Nebenklägerin auftritt – von einem Dolmetscher aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzt. Auch der Angeklagte, der die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt, kann die Verhandlung nur mit Hilfe eines Dolmetschers verfolgen.

Am 27. Dezember 2022 soll sich das spätere Opfer von Sebastian R. getrennt haben. „An dem Tag war ich verärgert und habe ihn zu seiner Mutter geschickt. Er war eifersüchtig, aber ich habe ihm dafür auch einen Grund gegeben“, berichtet die junge Frau. Besagter Grund für die Eifersucht sei die Beziehung zum Bruder des Lebensgefährten ihrer Schwester gewesen, die rund drei Jahre zurücklege. Davon habe der Angeklagte erfahren und sie darauf angesprochen. Wie sehr ihn diese Beziehung gestört haben muss, belegen Sprachnachrichten, in denen er seine Partnerin auf Rumänisch beschimpft, und die im Laufe des Prozesses abgespielt und übersetzt werden.

Gestört habe das Opfer wiederum, dass Sebastian R. keiner geregelten Arbeit nachgegangen sei. Stattdessen sei er kriminell geworden und habe immer wieder Diebstähle begangen. An besagtem 27. Dezember 2022 habe sie ihm gesagt, er solle zurück zu seinen Eltern ziehen und daraufhin ihre 13-jährige Tochter, die bis dato bei der Schwester des Opfers gewohnt hatte, nach Hause zurückgeholt.

Trotz Trennung verbrachte das Ex-Paar den Abend gemeinsam – zunächst bei der Schwester des Opfers und deren Lebensgefährten, dann in der gemeinsamen Wohnung in der Eschweiler Innenstadt. Dort tranken die Männer Whiskey. „Aber nur kleine Mengen“, berichtet der Lebensgefährte der Schwester. Am späten Abend verließen Sebastian R. sowie die Schwester des Opfers und deren Lebensgefährte die Wohnung. Darüber, ob dies gemeinsam oder hintereinander geschah, wurde im Laufe des ersten Prozesstages keine einheitliche Aussage getroffen.

Unstrittig ist allerdings, dass Sebastian R. in der Nacht gegen 2.30 Uhr zurückkehrte – mit dem Vorsatz, noch einmal über die Trennung zu sprechen. Das Opfer bat ihn jedoch darum zu gehen. „Ich habe ihn beschimpft, und er hat sich aufgeregt. Dann hat er nach Saft gefragt. Den habe ich ihm gegeben und ihn weiter beschimpft. Und als ich die Tür zumachen wollte“, führt die 33-Jährige im Laufe der Verhandlung aus und hält dann inne.

An diesem Punkt ende ihre Erinnerung, sagt sie. Sie habe einen Schlag gespürt, ihr Gesicht sei taub geworden und sie habe geblutet. „Aber er hat mich nie geschlagen. Ich entschuldige mich bei ihm, dass es soweit gekommen ist. Ich liebe ihn weiterhin, und wenn er nach Hause kommt, möchten wir heiraten“, erklärt die junge Frau dem vorsitzenden Richter Roland Klösgen.

Der wiederum erinnert die 33-Jährige an die Aussagen, die sie unmittelbar nach der Tat mehrfach gegenüber der Polizei getätigt habe und lässt diese verlesen. „Ihre Aussage heute stimmt nicht mit dem überein, was Sie in den Vernehmungen gesagt haben“, betont Klösgen. In diesen habe das Opfer wiederholt ausgesagt, dass Sebastian R. zugestochen habe. Daran erinnert sich de junge Frau nach eigener Aussage im Prozess nicht mehr – und das gilt auch für ihre Tochter, ihre Schwester und deren Lebensgefährten. Auch ihre Aussagen im Prozess stimmen teilweise nicht mit denen in den polizeilichen Vernehmungen überein.

Ob die Familie des Angeklagten Einfluss auf die Aussagen des Opfers und der Zeugen genommen hat, kann an diesem ersten Verhandlungstag nicht geklärt werden. Die Schwester der 33-Jährigen hatte sich in den Vernehmungen über Kontaktaufnahmen beschwert. Doch auch davon will sie vor Gericht nichts mehr wissen.

Sebastian R. schweigt unterdessen zu den Vorwürfen. Noch am Tattag konnte er von der Polizei festgenommen werden – in der Wohnung seiner Eltern. Seitdem sitzt der 24-Jährige in Untersuchungshaft. Sollten sich die Vorwürfe gegen ihn bestätigen, könnte ihm bei einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe drohen.