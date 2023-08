Eschweiler Kulturverein „Atuatuca“ : Auf den Spuren der Kelten zurück zu den eigenen Wurzeln

Inspiriert von der Kultur der Kelten auch als Ursprung eigener Wurzeln: die Mitglieder des Kultur- und Geschichtsvereins „Atuatuca“ mit dem Vorsitzenden Ben Charlier (6. v. l.) und der 2. Vorsitzenden Henni Decker (3. v. l.). Foto: Andreas Röchter​

Eschweiler/Stolberg Die Mitglieder des Vereins „Atuatuca“ beschäftigen sich mit der keltischen Lebensweise und beleuchten dabei Aspekte, die von der Spiritualität bis zur Handwerkskunst reichen. Ein Ausflug in eine etwas andere Welt.

Von Andreas Röchter

Von Geschichte war Ben Charlier schon immer fasziniert. „Als Hobby“, betont der gebürtige Aachener mit Wohnsitz Eschweiler. Dabei durfte und darf es durchaus „Alte Geschichte“ mit Heimatbezug sein. „Ich habe nach Menschen gesucht, mit denen ich mich austauschen konnte“, berichtet er.

Über Facebook knüpfte er Kontakt zu Henni Decker, einer Gleichgesinnten. „Mich fasziniert und begeistert die Lebensweise der keltisch-nordischen Völker, die ich seit rund 25 Jahren erforsche“, erläutert die studierte Volks- und Völkerkundlerin (Ethnologin), die zu dem Thema auch Romane geschrieben hat, beruflich aber andere Wege beschreitet. „Wir haben immer wieder hin- und hergeschrieben und dabei festgestellt, dass wir bezüglich unseres Hobbys auf einer Wellenlänge liegen“, erklären die Beiden übereinstimmend.

Info Atuatuca (oder Aduatuca) Atuatuca oder Aduatuca lautete der Name einer befestigten Anlage oder Fliehburg im Gebiet des keltischen Stammes der Eburonen, deren Siedlungsraum sich wohl zwischen den Flüssen Maas und Rhein befand. Dort erlitt der römische Feldherr Gaius Iulius Caesar (mit eineinhalb Legionen) im Rahmen der Feldzüge gegen die Gallier zwischen 58 und 50 vor Christus eine empfindliche militärische Niederlage. In seinen Ausführungen „De bello Gallico“ schreibt Julius Caesar, dass die Befestigung Atuatuca „inmitten des eburonischen Gebietes“ gelegen habe. Die teilweise sehr detaillierten Schilderungen Caesars in Sachen Ortsbeschaffenheit haben in der Forschung (und Laienforschung) dazu geführt, dass im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Orten angegeben wurden, an denen man Atuatuca vermutet. Eine davon ist Stolberg-Atsch.

Im September 2021 wurde schließlich der Kultur- und Geschichtsvereins „Atuatuca“ (siehe Infobox) ins Leben gerufen. Mitten in der Coronavirus-Pandemie, was den Start nicht gerade vereinfachte. Inzwischen zählt der gemeinnützige Verein zwölf Mitglieder, die sich regelmäßig auf einem seit Juni gepachteten Grundstück in Langerwehe treffen, auch „um sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen“. Gerne würde der Verein weitere Mitglieder aufnehmen. „Wer Interesse hat, bei uns mitzumachen, findet uns leicht über unsere Facebook-Seite, auf der Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme aufgeführt sind“, macht Ben Charlier als 1. Vorsitzender deutlich.

„Die Lebensweise der Kelten war von Lebensfreude geprägt. Und diese Völker waren keinesfalls die ‚tumben Barbaren‘, wie sie von den meist römischen Geschichtsschreibern beschrieben wurden“, bricht Henni Decker mehr als nur eine Lanze für die Menschen, die vor rund 2000 Jahren wohl auch den Raum Eschweiler/Stolberg besiedelt haben. Beachtliche Leistungen im Handwerk, aber auch in Geistes- und Naturwissenschaften seien zu konstatieren. „Ich bin der Meinung, dass wir als sogenannte moderne Menschen viel von den Kelten lernen können. Gerade für unseren superschnellen und herausfordernden Alltag“, ist die 2. Vorsitzende überzeugt.

So dienten die Jahreszeitenfeste, die alle sechs Wochen von den Mitgliedern von „Atuatuca“ gefeiert werden, als Momente des Innehaltens. „Das ist kostbar und gibt die Gelegenheit zum Blick nach innen: Wo stehe ich? Was läuft gut? Wo benötige ich Unterstützung? Fragen, die in unserem schnelllebigen Alltag allzu oft untergehen“, sagt Henni Decker. Die Natur als göttliche Kraft zu verstehen, sei ein ganz wichtiger Aspekt keltischer Kultur.

Bedeutet denn die Beschäftigung mit keltischem und nordischem Brauchtum für die Mitglieder auch das gelegentliche Abtauchen in eine andere Welt? „Es ist eher das Gegenteil. Wir suchen Unmittelbarkeit. Zum Beispiel während der Jahreszeitenfeste den Kontakt zur Erde durch die Trommel, die mit ihren tief berührenden Rhythmen unsere Körper durchdringt. Oder die Hitze des offenen wilden Feuers, das die Seelen inspiriert. Uns ist die wahrhaftige Nähe zu uns selbst und zu den Menschen, mit denen wir gemeinsam feiern, wichtig“, unterstreicht die gebürtige Kasselerin, die in Belgien wohnt. Ebenfalls ehemaliger Siedlungsraum der keltischen Eburonen.

„Wir sind länderübergreifend aufgestellt“, lässt Ben Charlier keine Zweifel aufkommen. „Uns ist bewusst, dass keltisch-nordisch-germanisch angehauchte Themen sehr oft von bestimmten Gruppen nationalistisch vereinnahmt werden. Von einer solchen Geisteshaltung distanzieren wir uns ausdrücklich und in jeder Form“, sprechen Henni Decker und Ben Charlier mit einer Stimme und auch im Namen ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die mittelfristig noch so einiges vorhaben. „Auf längere Sicht soll auf dem Gelände in Langerwehe ein Vereinsheim im keltischen Lehmbaustil entstehen“, blickt der Vorsitzende nach vorne.

Auf diesem Grundstück in Langerwehe hat „Atuatuca“ eine Heimat gefunden, die mittelfristig mit einem Vereinsheim im keltischen Lehmbaustil bereichert werden soll. Foto: Andreas Röchter​

Generell sollen möglichst viele Aspekte der keltischen Kultur auch der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Wir können uns Workshops zum Thema keltische Kochkunst, die von Wildkräutern geprägt war, sehr gut vorstellen. Gleiches gilt für die Präsentation handwerklicher Fähigkeiten wie das Weben oder Töpfern. Letzteres passt zudem hervorragend zum Standort Langerwehe“, hofft Ben Charlier auch auf Kooperationen.