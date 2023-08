Reaktion auf Weinspach-Aussage : Eschweiler SPD fordert weiter eine eigene Polizeiwache

Die Eschweiler Sozialdemokraten fordern weiterhin eine eigene und rund um die Uhr besetzte Polizeiwache. Foto: Irmgard Röhseler

Eschweiler Dass die Polizei auf den Antrag der Eschweiler SPD reagiert hat, findet Dietmar Krauthausen grundsätzlich gut. Der Fraktionsvorsitzende betont jedoch erneut, dass Kontrollen nicht ausreichen, um ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen.

Wenn es um das Thema Sicherheit geht, versteht Dietmar Krauthausen keinen Spaß. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen – und das sage ich nicht nur als Politiker“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende im Gespräch mit unserer Zeitung. In dem gemeinsamen Einsatz von Polizei, Ordnungsamt und Zoll, die am vergangenen Freitag Kontrollen in der Eschweiler Innenstadt durchführten, sieht Krauthausen seine Auffassung bestätigt. „Ich möchte betonen, dass es uns sehr freut, dass die Polizei nach unserem Antrag in dieser Form reagiert hat. Das Ganze nutzt allerdings nichts, wenn es eine einmalige Aktion war.“

Anfang Juli hatte die Eschweiler SPD einen offenen Brief an NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) verfasst. Ein gemeinsamer Antrag mit den Grünen als Koalitionspartner an Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD) folgte. Der Tenor: Eschweiler soll sicherer werden – und zwar mithilfe einer stärkeren Präsenz von Polizei und Ordnungsamt, einer rund um die Uhr besetzten Wache sowie einer gemeinsamen Anlaufstelle in der Innenstadt.

Im Rahmen der Kontrollen am vergangenen Wochenende hörte sich das bei Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach so an: „Sicherheit entsteht nicht dadurch, dass eine Wache rund um die Uhr besetzt ist. Das bindet nur Personal, das dann nicht mehr auf der Straße unterwegs ist.“

Für Dietmar Krauthausen gehört eine eigene Polizeiwache allerdings weiterhin zu den Forderungen dazu. „Präsenz zeigen, ist ein gutes Zeichen. Wir erwarten regelmäßige Kontrollen. Das ändert aber nichts daran, dass Eschweiler eine eigene Polizeiwache braucht“, betont der Fraktionsvorsitzende und ergänzt: „Es geht schließlich darum, im Notfall schnell agieren zu können. Und das geht nur mit einer eigenen Wache.“

Krauthausen favorisiert dabei eine besondere Variante: „Eine gemeinsame Anlaufstelle von Polizei und Ordnungsamt in der Innenstadt. So wie wir das auch gefordert haben.“ Eine Idee, von der sich auch Dirk Weinspach bei seinem Besuch in Eschweiler nicht abgeneigt zeigte. Erste Gespräche mit der Stadt Eschweiler habe man dazu bereits aufgenommen. Einen möglichen Standort gebe es bisher allerdings noch nicht.

Über einen möglichen neuen Standort für eine Wache gibt es nach wie vor keine offiziellen Informationen. Dass die Anlaufstelle an der Preyerstraße bauliche Mängel aufweist und die Polizei auf der Suche nach einem neuen Gebäude ist, dürfte kein Geheimnis sein. Von einer Wache spricht Polizeipräsident Dirk Weinspach in diesem Kontext allerdings nicht, sondern von einer Dienststelle.