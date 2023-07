Offener Brief an Innenminister : Eschweiler SPD fordert mehr Polizeipräsenz in der Innenstadt

Die Eschweiler SPD hat nun einen offenen Brief an NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) verfasst. In diesem fordert die Partei unter anderem, dass die Polizeiwache rund um die Uhr besetzt wird. Foto: Irmgard Röhseler

Eschweiler In Sachen Sicherheit soll sich dringend etwas tun. Dieser Meinung ist die Eschweiler SPD. Die Sozialdemokraten haben einen offenen Brief an NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) verfasst, in dem sie unter anderem eine rund um die Uhr besetzte Polizeiwache fordern.

„Unsere Stadt befindet sich seit einigen Monaten in einem sehr unruhigen Fahrwasser“, ist Dietmar Krauthausen überzeugt. Das sei nicht erst seit der Explosion eines Wohnhauses an der Neustraße Ende März sowie seit den zerstochenen Reifen von mindestens 60 Autos Ende Juni der Fall. Auch die Nachwehen des verheerenden Hochwassers, das im Juli 2021 unter anderem große Teile der Eschweiler Innenstadt zerstörte, seien nach wie vor spürbar.

Leerstände und eine größere Zerstörungswut nennt der Fraktionsvorsitzende der Eschweiler Sozialdemokraten als Beispiele. „Wenn es um das Thema Sicherheit geht, ist der eigene Eindruck immer etwas Subjektives. All das, was in der Vergangenheit passiert ist, trägt allerdings nicht dazu bei, dass sich die Menschen in unserer Stadt wohlfühlen“, betont Krauthausen und fügt hinzu: „Zahlen, Daten und Fakten helfen uns an dieser Stelle nicht weiter. Es muss dringend etwas passieren. Sonst entsteht ein Image, das unserer Stadt nicht gut tut und ihr auch nicht gerecht wird, denn Eschweiler ist eine friedliche Stadt.“

Aus diesem Grund hat die Eschweiler SPD jetzt einen offenen Brief an NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) verfasst und gemeinsam mit den Grünen als Koalitionspartner einen entsprechenden Antrag an Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD) gestellt. Der Tenor ist eindeutig: Eschweiler soll sicherer werden – mit Hilfe einer stärkeren Präsenz von Polizei und Ordnungsamt, einer rund um die Uhr besetzten Wache sowie einer gemeinsamen Anlaufstelle in der Innenstadt.

„Die Lage ist ernst! Es ist Zeit zu handeln. Die alltäglichen Diskussionen innerhalb der Bevölkerung werden zunehmend angespannter. Die Gesellschaft droht in der Thematik Sicherheit auseinander zu driften“, heißt es in dem offenen Brief an Herbert Reul. Eine Antwort des Ministers ist bislang ausgeblieben, erklärt Dietmar Krauthausen auf Nachfrage unserer Zeitung. „Aber es sind ja auch erst wenige Tage vergangen“, zeigt sich der Fraktionsvorsitzende optimistisch.

Neu ist das Thema Sicherheit in Eschweiler nicht. Im Februar 2022 diskutierte die Politik über die Einrichtung eines kriminalpräventiven Rats. Diesen Vorschlag wollte die BASIS – gemeinsam mit der Einrichtung einer City-Wache – zwischen Juni 2020 und Februar 2022 insgesamt drei Mal in die Sitzungen des Stadtrats einbringen. Allerdings jedes Mal ohne Erfolg. „Nach der Flutkatastrophe hatten wir den Eindruck, dass Eschweiler zu diesem Zeitpunkt andere Sorgen hatte“, hieß es damals von Seiten der BASIS nach den ersten beiden Anläufen.

Im Februar 2022 – und damit beim dritten Versuch – einigte sich die Politik schließlich darauf, dass es keinen kriminalpräventiven Rat geben solle. Stattdessen wird dem Stadtrat nunmehr jährlich ein Bericht zur Sicherheitslage in Eschweiler vorgelegt. Diese Idee stammte wiederum von der CDU und stieß auf breite Zustimmung. Zur Einrichtung einer dauerhaft besetzten Polizeiwache, die ebenfalls seit geraumer Zeit gefordert wird, habe die Lokalpolitik allerdings keinerlei Entscheidungsbefugnis und könne sich deshalb allenfalls dafür einsetzen, war man sich in der damaligen Sitzung ebenfalls einig.

Eine Einstellung, an der sich rund anderthalb Jahre später nicht viel geändert hat. „Uns ist bewusst, dass unser Einfluss als Kommune gering ist und im Bereich der Innen- und Sicherheitspolitik größtenteils an übergeordneter Stelle – beispielsweise auf Landesebene – entschieden wird“, heißt es in dem offenen Brief der SPD an den NRW-Innenminister.

Einen intensiven Austausch zwischen der Stadt Eschweiler und der Aachener Polizei gebe es bereits seit Jahren. Jedoch fehle es von Seiten der Ordnungsbehörden an einer „gewissen Nachhaltigkeit“. Der offene Brief an Herbert Reul soll dem Thema nun mehr „Nachdruck“ verleihen, erklärt Krauthausen im Gespräch mit unserer Zeitung. Natürlich sei die Eschweiler Innenstadt nicht grundsätzlich unsicher, betont er. „Aber die Menschen werden ängstlicher und fühlen sich so, wie man sich nicht fühlen sollte.“ Dem gelte es etwas entgegenzusetzen. „Eine größere Präsenz und eine gemeinsame Wache von Polizei und Ordnungsamt würden sicherlich sehr gut tun“, ist Krauthausen überzeugt.

Zwei zusätzliche Stellen habe die Politik für den kommunalen Ordnungsdienst bereits geschaffen. Für den Fraktionsvorsitzenden ist aber klar: „Diese Aufgabe kann das Ordnungsamt nicht alleine stemmen.“ Räume für eine gemeinsame Anlaufstelle gebe es in der Eschweiler Innenstadt definitiv. „An der Graben- oder Neustraße gibt es schon gute Möglichkeiten“, ist Dietmar Krauthausen sicher. Konkrete Planungen gebe es diesbezüglich allerdings noch nicht.

„Natürlich ist es wichtig, in dieser Thematik voranzugehen, aber das muss mit Bedacht passieren und ohne Hektik.“ Der Eschweiler Stadtrat kommt am 17. August zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Geht es nach SPD und Grünen, soll ihr Antrag in einer der nächsten Sitzungen auf der Tagesordnung stehen.

Fest steht jetzt bereits, dass der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach in der kommenden Sitzung zu Gast sein wird, wie die Aachener Polizei berichtet. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Sprecherin Stefanie Kutsch: „Wir sind gerade dabei, Einsatz- und Kriminalitätszahlen zu erheben. Diese Zahlen werden die Grundlage der Gespräche mit der Bürgermeisterin und mit dem Rat der Stadt Eschweiler sein.“

Über das Thema Polizeiwache hatte unsere Zeitung in der Vergangenheit immer wieder berichtet. Ein konkretes Grundstücksangebot unterbreitete die Stadt Eschweiler der Behörde im Juni 2022. „Das Grundstück liegt in der Innenstadt“, erklärte der städtische Pressesprecher René Costantini damals. Das Rathausquartier schloss er dabei genauso aus wie die Preyerstraße selbst. An Letzterer befindet sich die Wache seit über 25 Jahren – allerdings ist diese nicht rund um die Uhr geöffnet. Anfang 2022 wurde schließlich eine Projektgruppe eingerichtet, die sich mit dem Thema einer neuen Polizeiliegenschaft in Eschweiler beschäftigen sollte.