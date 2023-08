Realschule Patternhof : Zuversicht vor dem Umzug in die Containerschule

Bis Montag sollen die Pflasterarbeiten im Außenbereich der Containerschule auf dem Drieschplatz abgeschlossen sein. Nur das geplante Kleinspielfeld wird nach Angaben der Stadt Eschweiler dann noch nicht fertig sein. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Wenige Tage vor dem Beginn des neuen Schuljahres laufen die Vorbereitungen in der Containerschule auf dem Drieschplatz auf Hochtouren. Der allgemeine Tenor lautet: Es wird knapp, aber es wird reichen.

Michaela Silbernagel nimmt es ganz gelassen: „Wir sind ja mittlerweile Profis im Improvisieren und Modifizieren“, sagt die Leiterin der Realschule Patternhof kurz vor dem Start ins neue Schuljahr. Den werden Silbernagel, das Kollegium und die mehr als 900 Schülerinnen und Schüler erneut an einem Ausweichstandort erleben. Allerdings nicht mehr, wie in den beiden Jahren zuvor, in der ehemaligen Realschule der Stadt Würselen an der Tittelsstraße, sondern auf dem Drieschplatz in Eschweiler. Dort ist in den vergangenen Monaten eine riesige Containerschule aufgebaut worden, die am kommenden Montag, 7. August, in Betrieb genommen werden soll.

Dass dann zwar vieles, aber längst noch nicht alles fertig sein wird, bringt Michaela Silbernagel nicht aus der Ruhe. Zu groß sei die Vorfreude auf die Rückkehr in die Heimatstadt, als dass die zunächst noch verbleibenden Einschränkungen diese trüben könnten. Gut zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021, bei der das Gebäude der Realschule am Patternhof schwer beschädigt worden war, ist die Zeit am Ausweichstandort in Würselen, der nach der Flut in Windeseile hergerichtet worden war, also vorbei.

Die Zeit der Improvisation allerdings noch nicht. Für 18 Monate hat die Stadt Eschweiler die insgesamt 350 neuen Container gemietet, um der Realschule ein weiteres Provisorium bieten zu können – diesmal im Stadtgebiet und nur wenige Meter vom eigentlichen Schulgebäude entfernt. In diesem sind nach Abschluss des ersten Bau- und Sanierungsabschnittes zwölf Fachräume wieder hergestellt. Sukzessive sollen weitere Räume hinzukommen, bis dann voraussichtlich Anfang 2026 die komplette Realschule wieder nutzbar sein wird.

Im Moment ist das allerdings noch Zukunftsmusik, alle Konzentration und Kraft richtet sich darauf, möglichst normal in das Schuljahr 2023/24 starten zu können. „Ich bin nach wie vor sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird“, sagt Dana Duikers, die unserer Zeitung Mitte Juli einen ersten Einblick in den beeindruckenden Containerbau gewährt hatte. „Es sind noch viele Themen offen, aber wir schaffen das“, sagt die Beigeordnete, die am 1. Juni ihren Dienst bei der Stadt Eschweiler angetreten hat. Um sicherzustellen, dass es auch wirklich so kommt wie vorausgesagt, werden Hausmeister aus dem Bereich des Sozialamtes an den letzten Ferientagen zur Unterstützung eingesetzt.

„Wir schaffen das“ gelte auch für die Einrichtung der Klassen, die nach dem Ausfall eines Umzugsunternehmens ins Stocken geraten war. Bis Freitag soll es in allen Räumen Möbel geben, die überwiegend aus dem Bestand der Stadt Würselen stammen. Sie leistet somit ein weiteres Mal Nachbarschaftshilfe.

Seit Dienstag packt das Lehrerkollegium die aus Würselen mitgebrachten Kisten aus und richtet sich in der provisorischen Containerschule ein. Foto: MHA/Michael Grobusch

Ende August sollen die neuen Möbel geliefert werden, die zweieinhalb Jahre später, so ist der Plan, dann mit in die von Grund auf sanierte Immobilie am Patternhof umziehen sollen. Etwas mehr Geduld müssen alle Beteiligten mit Blick auf die Mensa und die Lehrküche aufbringen – wahrscheinlich bis nach den Herbstferien. Dann sollen auch diese fertig sein.

„Es läuft alles auf Hochtouren“, stellt unterdessen Michaela Silbernagel fest und berichtet von einer „großen Vorfreude“. Alle Kolleginnen und Kollegen sind seit Montag aus dem Urlaub zurück, am Dienstag fand ein erstes Treffen und am Mittwoch die unabhängig vom Ort in der letzten Ferienwoche übliche Lehrerkonferenz statt. Ein Hauch von schulischem Alltag also, der am Donnerstag und Freitag noch einmal verstärkt werden dürfte. Dann finden für einige Schüler die schriftlichen und mündlichen Nachprüfungen statt.