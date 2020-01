Kostenpflichtiger Inhalt: Eschweiler im Kölner Dreigestirn : In diesem Jahr hat Köln 87 Veedel

Ralf Schumacher ist in dieser Session Jungfrau im Kölner Dreigestirn. Foto: ZVA/Sonja Essers

Eschweiler Der Eschweiler Ralf Schumacher ist in diesem Jahr Jungfrau im Kölner Dreigestirn. Am 10. Januar ist die Proklamation in Gürzenich. Zwischen den Ortsteilen Nippes, Porz und Kalk mischt dann auch Eschweiler bei der fünften Jahreszeit in Köln mit.