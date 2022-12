Ein bisschen wie Rosenmontag – nur ohne Kamelle : Eschweiler Lichterfahrt erhellt die Nacht und die Menschen feiern am Wegesrand

In Sachen Kreativität tobten sich die Teilnehmer nach Herzenslust aus. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Am Samstag sind rund 100 Traktoren und Lastwagen sechs Stunden lang durch Eschweiler gefahren, um weihnachtlichen Zauber zu verbreiten und Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Nur das Abschlussbild hat nicht ganz so funktioniert wie geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Wynands

Merzbrücker Feld, Samstag, später Nachmittag. Das Sönnchen verabschiedet sich gerade in Richtung Untergang und taucht Traktoren und Zugmaschinen in ein sanftes rötliches Licht. Die Temperaturen sind arg kalt, um nicht zu sagen es ist „ar…kalt“. Minus sieben Grad zeigt das Thermometer am Ende des Tages. „Ich habe zwei Hosen an, die dritte liegt im Auto“, nimmt Sara Poensgen es einigermaßen gelassen, während sie sich dem nächsten Traktor zuwendet: „Wie heißt Du?“, lautet die Standardfrage hoch ins Cockpit. „Muss eben alles seine Ordnung haben“, sagt die Pressesprecherin, und notiert den Namen – versicherungstechnisch, genehmigungstechnisch und so weiter einfach notwendig. Ein junger Mann verteilt Waffeln für die Fahrer und Beifahrer – eine kleine Wegzehrung mit besten Grüßen von der Ortsbauernschaft Dürwiß.

Dass Düren und Jülich ihren Landwirten keine Genehmigung für eine Lichterfahrt gegeben haben, merkt man zahlenmäßig deutlich. Die Dürwißer organisieren die Lichterfahrt für Eschweiler erstmals im Alleingang. Viele Kollegen aus Düren und Jülich reihen sich so in den bunten Corso ein. Sogar ein Monschauer Kennzeichen ist mit dabei. Am Ende sind es rund 80 Traktoren und nochmal so an die 20 Zugmaschinen, die sich, als die Sonne gerade ihre letzten Strahlen übers Feld schickt, festlich bis festlichst geschmückt in Bewegung setzen. Erster „Stopp“: St. Jöris.

Schon am Ortseingangsschild stehen die ersten Gruppen von Menschen, dick eingepackt und winken den Fahrerinnen und Fahrern zu. Junge, Alte, Kinder – strahlende Augen am Wegesrand. „Da weiß man, warum man das Ganze macht“, winkt Hubert Mock zurück. Der Vorsitzende der Ortsbauernschaft fährt ganz vorne, an vierter Stelle, vor ihm seine Frau und seine Tochter, davor der Mann von Sara Poensgen. Die bildet das Schlusslicht. Vor ihr fährt nur noch der Nikolaus im illuminierten Schlitten auf einem Anhänger. Im Kostüm: der stellvertretende Vorsitzende Stefan Schönchens, der zusammen mit einer Weihnachtselfe den Menschen am Straßenrand zuwinkt.

Sara Poensgen wies Fahrerinnen und Fahrer beim Aufstellen im Feld bei Merzbrück ein. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

„Macht vorne mal etwas langsamer“ – funken Kollegen von hinten durch. Die Euregiobahn bei St. Jöris hat für einen kleinen Cut gesorgt. Dem Spaß, den die vielen, vielen Menschen am Wegesrand offensichtlich haben, tut das keinen Abbruch. Sie feiern. Es hat schon ein bisschen etwas von Rosenmontagszug – und damit kennen sich die Eschweiler ja aus –, außer dass es stockdunkel ist und keine Kamelle geworfen wird.

Nachbarn stehen zusammen, wahlweise trotz der eisigen Temperaturen ein kühles Bier oder doch ein heißes Getränk in der Hand; in einem Hinterhof, dessen Tor aufsteht, ist gar ein richtiges Buffet zu sehen – offenbar eine regelrechte Lichterfahrt-Party; Kinder haben ihre Spielzeugtraktoren mit Lichterketten dekoriert und strecken sie den großen Vorbildern entgegen; die Freiwillige Feuerwehr Kinzweiler hat die Stehtische an die Straße gekramt und grüßt mit Blaulicht und Martinshorn.

Die 28 nach Alsdorf grüßt auch – am Ortseingang von Hehlrath, kurz hinter dem Hexenhaus. Das „Problem“: Aus Sicht des Lichtercorsos und seiner Fahrtrichtung ist es der Ortsausgang. Vorbeilassen ist keine Option, die Straße ist zu eng für Bus neben Traktor. Die Spitze des Trecks setzt ein kleines Stück zurück, das dauert ein bisschen, wegen des Ziehharmonika-Effekts, doch dann kann die 28 wie geplant über die Schwarzwaldstraße fahren. „Ich werde einen dicken Dankesbrief an die Aseag schicken“, sagt Sara Poensgen später, „für das große Verständnis“.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Unser Orga-Team hat die Strecke vorher natürlich abgefahren und den ÖPNV dabei besonders im Blick, aber im Detail steckt man natürlich nicht drin“, unterstreicht Hubert Mock. „Bei der Strecke haben wir unser Augenmerk außerdem darauf gelegt, gerade auch da zu fahren, wo wir zuletzt nicht waren.“ Die letzte Lichterfahrt führte noch durch die ganze Städteregion Aachen, dieses Mal nur über Eschweiler Stadtgebiet. Ab Merzbrück geht es so über St. Jöris, Kinzweiler, Hehlrath und Röhe nach Dürwiß. Und von dort aus im großen Bogen über Neu-Lohn, Weisweiler/Hücheln, Nothberg, Hastenrath/Scherpenseel, Bergrath und „Pumpe“, eben durch alle Vororte, um die ganze Stadt herum und dann schließlich über die Indestraße zum Drieschplatz.

Die erste weihnachtliche Lichterfahrt der Landwirte fand 2021 statt – damals wollte man etwas Licht und Freude ins pandemische Dunkel bringen. Als Russland die Ukraine überfiel, setzten sie mit einem Peace-Zeichen auf dem Drieschplatz ebenfalls ein leuchtendes Zeichen. Der Driesch war auch in diesem Jahr Endpunkt, und zum Schluss sollte aus der Vogelperspektive ein großer Tannenbaum leuchten. „Das hat leider nicht ganz so geklappt, wie wir es eigentlich geplant hatten. Der oder die ein oder andere hat nach rund sechs Stunden Fahrt dann wohl doch lieber den Weg nach Hause angetreten…“

Spenden Geld für das Haus St. Josef Die Augen sollen bald auch im Kinderheim Haus St. Josef leuchten. Die Eschweiler Lichterfahrt fuhr für den guten Zweck und ein Trampolin für die Kinder der Einrichtung. Wer spenden möchte, kann das unter IBAN DE26 3905 0000 0001 2152 35 (Sparkasse Aachen), Stichwort Eschweiler Lichterfahrt, tun.