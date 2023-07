Elmar Wagenbach und die Krankenhausreform : Eschweiler Krankenhaus-Chef zwischen Ärger, Skepsis und Achtsamkeit

Am Eschweiler St.-Antonius-Hospital sieht man die geplante Krankenhausreform kritisch. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler Die geplante Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sorgt für geteilte Meinungen. Was die Pläne für das Eschweiler St.-Antonius-Hospital bedeuten und was Geschäftsführer Elmar Wagenbach dazu sagt.

Das Wort Sorgen möchte Elmar Wagenbach im Gespräch mit unserer Zeitung nicht verwenden. „Das wäre der falsche Ausdruck“, macht der Geschäftsführer des St.-Antonius-Hospitals in Eschweiler deutlich. „Dennoch blicke ich mit einer gewissen Skepsis und Achtsamkeit auf die Sache.“

Wenn Elmar Wagenbach von der „Sache“ spricht, meint er die geplante Krankenhausreform. Vor wenigen Tagen haben sich die Bundesländer auf das Eckpunktepapier, das Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun vorgestellt hat, geeinigt. Doch genau dieses stößt Wagenbach sauer auf: „Natürlich brauchen wir eine Reform, aber das ist der falsche Weg. Wir sind ein leistungsstarkes Haus, aber wirtschaftlich dazu gezwungen, an jeder Schraube zu drehen“, sagt er und fügt hinzu: „Für mich kommt es so rüber, als wollte man erstmal schauen, welche Krankenhäuser überleben, und darauf dann eine Reform aufsetzen. Selbst wenn man bei diesem Prozess nicht insolvent geht, so wird man trotzdem kaputt gespart.“

Das St.-Antonius-Hospital sieht er grundsätzlich gut aufgestellt. „Ich glaube schon, dass wir extrem gute Voraussetzungen haben, fast jede Aufgabe zu meistern. Aber eine Garantie hat man nie. Wir sind im Zweifel auf uns selbst angewiesen und müssen uns mit Veränderungen beschäftigen“, sagt er und fügt hinzu: „Wenn wir gar nichts machen würden, dann würden wir auch kaputt gehen.“

Die geplante Reform habe bei vielen Mitarbeitern „maximale Verunsicherung“ ausgelöst. Doch nicht nur am Eschweiler Krankenhaus sei diese spürbar. „Der ganze Markt ist zusammengebrochen“, beschreibt Elmar Wagenbach die momentane Situation in der Branche. „Wer an einem Job interessiert ist, übt Zurückhaltung, weil niemand weiß, wer in Zukunft noch vor Ort sein wird.“ Eine Schließung des Eschweiler Standorts hätte seiner Meinung nach fatale Folgen „Als wir nach der Flut vorübergehend schließen mussten, hat sich das katastrophal auf die Patientenversorgung ausgewirkt. Die anderen Häuser mussten das immens auffangen“, weiß Wagenbach zu berichten. Ein Effekt, den auch Dirk Offermann, Geschäftsführer des Bethlehem-Gesundheitszentrums in Stolberg, so bestätigt.

Was Elmar Wagenbach jedoch besonders stört: „In Deutschland wird immer darüber geredet, wie schlecht die medizinische Qualität ist. Und wenn wir dann einen Teil der Häuser schließen, ist die Qualität auf einmal gut? Niemand will entscheiden, welche die Krankenhäuser sind, die in der Region schließen müssen.“ Für ihn sei diese Argumentation nicht nachvollziehbar. „Wir sind eines der wenigen Krankenhäuser, in dem alle OPs und Intensivbetten genutzt werden und in dem keine Honorarkräfte arbeiten..“

Aber: „Irgendwann hört das Optimieren auch mal auf“, betont der Krankenhaus-Chef. Wichtiger als das Sparen sei die Verbesserung des Arbeitsalltags der Mitarbeiter. „Wir administrieren uns zu Tode. Das belastet die Mitarbeiter“, nennt Wagenbach ein Beispiel. Ein Aspekt, der ebenfalls berücksichtigt werden müsse, seien die steigenden Personalkosten – ab März 2024 wachsen diese aufgrund des Tarifabschlusses um elf Prozent. „Und wir haben eine riesige Inflation, aber zusätzliches Geld gibt es nicht.“

Übt Kritik an den Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach: Elmar Wagenbach, Geschäftsführer des St.-Antonius-Hospitals Eschweiler. Foto: MHA/Anna Contzen

Auch das Thema Nachhaltigkeit – Stichwort Green Hospital – werde immer wichtiger. „Natürlich ist es wichtig, energieneutral zu werden. Aber wie soll das gehen? So schlimm es sich anhört: Unser großer Vorteil ist an dieser Stelle, dass die Flut alles zerstört hat. Ich frage mich allerdings, wie andere Häuser das machen.“