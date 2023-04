Haus St. Josef : Eschweiler Kinder helfen Kindern in der Türkei und Syrien

Seit etlichen Jahren gibt es im Haus St. Josef ein Kinder- und Jugendparlament. Gemeinsam spricht man über Themen, die alle Bewohner betreffen. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler Bereits seit etlichen Jahren gibt es im Haus St. Josef ein Kinder- und Jugendparlament. Die Mitglieder vertreten die Interessen der Bewohner. Nun wollen sie etwas an Kinder zurückgeben, die nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien in Not sind.

Michelle Schäfer genießt das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen – im wahrsten Sinne des Wortes. Schäfer ist nicht nur Teamleiterin der Wohngruppe Leuchtturm im Haus St. Josef in Eschweiler, sondern auch gewählte Vertrauenserzieherin – und das im siebten Jahr. Alle zwei Wochen trifft sich Michelle Schäfer mit ihren Teamleiterkolleginnen und -kollegen sowie den Mitgliedern des Kinder- und Jugendparlaments. Ein Gremium, das einst ins Leben gerufen wurde, um die Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Jugendhilfeeinrichtung zu vertreten. Auch an diesem Nachmittag kommen rund 40 Personen zusammen. Schließlich steht ein besonderes Ereignis auf dem Programm: eine Laufveranstaltung für den guten Zweck. Doch dazu später mehr.

Es sind verschiedene Themen, die die Kinder und Jugendlichen mit den Teamleitern und Verantwortlichen der Einrichtung regelmäßig besprechen. „Unsere Treffen dauern immer mindestens eine Stunde – manchmal auch etwas länger“, sagt Michelle Schäfer und lacht. In der Vergangenheit habe man bereits über Themen wie Menschen- und Kinderrechte gesprochen. „Im Moment sind Medien ein großes Thema“, gibt die Vertrauenserzieherin einen Einblick in das, was die Kinder und Jugendlichen derzeit beschäftigt. Dazu gehören beispielsweise auch Handyregeln – die entsprechenden Nutzungszeiten inklusive. „Wir versuchen, uns diesbezüglich dem Jahr 2023 entsprechend aufzustellen.“

Dem Kinder- und Jugendparlament der Einrichtung gehören zwei Vertrauenserzieher sowie 24 Kinder und Jugendliche – die Gruppensprecher und ihre Vertreter – und die Teamleiter an. Dieses umfasst allerdings nur den stationären Bereich. Auch der teilstationäre Bereich hat ein entsprechendes Gremium – mit ebenfalls zwei Vertrauenserziehern und acht Kindern und Jugendlichen. Beide Gremien tagen getrennt voneinander. „Wir wollen uns aber nun auch wieder regelmäßiger treffen“, sagt Schäfer. Während der Coronavirus-Pandemie sei dies nicht möglich gewesen.

Gewählt werden im Haus St. Josef nicht nur die Vertrauenserzieher, sondern auch die Gruppensprecher und ihre Stellvertreter. Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments sind teilweise seit einem Monat, teilweise aber auch seit einem Jahr dabei. Zu ihren größten Erfolgen zähle die Diskussion rund um die Nutzungszeiten des WLAN, berichten die Mitglieder. Momentan arbeiten sie an einem Anti-Mobbing-Logo. „Damit wollen wir ein Signal setzen“, berichtet Michelle Schäfer.

Ein Zeichen soll auch die Laufveranstaltung sein, die am Donnerstag, 6. April, im Eschweiler Waldstadion stattfindet. 70 Prozent der Einnahmen werden an Kinder, die vom Erdbeben in Syrien und der Türkei betroffen sind, gespendet. 30 Prozent kommen der Arbeit des Kinder- und Jugendparlaments zugute. Geschäftsführer Robert Wagner geht von mindestens 150 Läufern aus, die am Donnerstag antreten werden. „Wir haben auch unsere Sponsoren, Familien und Freunde der Mitarbeiter abgeklappert, damit möglichst viele Spenden zusammenkommen“, sagt er. Nicht alle Bewohner müssen mitlaufen. „Aber wir haben uns dazu entschieden, dass es für alle eine Pflichtveranstaltung wird. Wenn man nicht läuft, kann man die anderen auch einfach anfeuern“, berichtet eine Teilnehmerin.

Warum es den Kindern und Jugendlichen wichtig ist, den Großteil des Geldes zu spenden? Weil sie etwas zurückgeben möchten. „Wir bekommen so viel Unterstützung von außerhalb. Anderen Kindern zu helfen, ist gut, denn uns geht es hier ja auch gut“, sind sich die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments einig.

Info Laufen für den guten Zweck Die Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter des Haus St. Josef werden am Donnerstag, 6. April, im Eschweiler Waldstadion für den guten Zweck ihre Runden drehen. Das Kinder- und Jugendparlament hat beschlossen, dass 70 Prozent der Einnahmen zugunsten der Unicef-Hilfe für betroffene Kinder in den Erdbebenregionen in Syrien und der Türkei gespendet werden. 30 Prozent der Erlöse sollen für die Arbeit des Kinder- und Jugendparlaments eingesetzt werden. Wer spenden möchte – einen Festbetrag oder einen Betrag pro Runde – kann dies tun. Unter dem Stichwort „Kinder laufen für Kinder“ kann das Geld auf das Konto der Haus St. Josef gGmbH überwiesen werden. (IBAN: DE26390500000001215235).

Für Robert Wagner hat der Austausch mit den Kindern und Jugendlichen einen großen Stellenwert. Ihm ist es jedoch auch wichtig, dass die Mitglieder des Gremiums für ihre ehrenamtliche Arbeit belohnt werden. Einmal im Jahr findet ein Dankeschönessen statt. Das Kinder- und Jugendparlament verfügt zudem über ein eigenes Budget von 500 Euro. Davon werden beispielsweise Arbeitsmaterial oder eine Art Kennenlernfahrt bezahlt. Die soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. „So können wir uns nicht nur besser kennenlernen, sondern auch gemeinsam an Themen arbeiten“, sagt Michelle Schäfer.

Auch die Urkunden, die Jahr für Jahr an die Mitglieder verliehen werden, seien heißbegehrt. „Uns haben schon ehemalige Bewohner angerufen und gefragt, ob wir ihnen eine entsprechende Bescheinigung für ihre Bewerbung ausstellen können“, berichtet Robert Wagner und fügt hinzu: „Die Mitglieder setzen sich für die Themen ein, die alle Kinder und Jugendlichen bei uns betreffen. Sie engagieren sich für andere und dafür müssen sie auch belohnt werden.“