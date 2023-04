Großbrand in Röthgen : Eschweiler Feuerwehr evakuiert Bewohner und Tiere

Update Eschweiler Mit allen verfügbaren Kräften ist die Eschweiler Feuerwehr am Dienstagabend zum Brand eines Mehrfamilienhauses in Röthgen ausgerückt. Alle Bewohner konnten gerettet werden.

Schon wieder gibt es einen Großeinsatz in Eschweiler: Wenige Tage nach der verheerenden Explosion in der innerstädtischen Neustraße ist die Feuerwehr am Dienstagabend erneut mit allen Kräften gefordert. Und wieder heißt es „Vollalarm“. Exakt 111 Feuerwehrmänner und -frauen sind nach Angaben des städtischen Pressesprechers René Costantini ausgerückt, um in der Feldstraße im Stadtteil Röthgen den Brand in einem Mehrfamilienhaus zu bekämpfen. Sie werden von 13 Mitgliedern des Technischen Hilfswerkes unterstützt. Später kommen auch noch Kollegen der Berufsfeuerwehr Aachen mit einem Spezialkran hinzu, der auch am vergangenen Donnerstagabend in der Neustraße eingesetzt worden war.