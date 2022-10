Durchbruch : Eschweiler Citymanagement kann die Auflösung abwenden

Eschweiler Monatelang stand das Citymanagement ohne geschäftsführenden Vorstand da und deshalb vor der Auflösung. Jetzt scheint ein Weg aus der Krise gefunden zu sein.

Die Achterbahnfahrt beim Eschweiler Citymanagement geht weiter. Doch in Zukunft soll es nach dem Willen der nun Verantwortlichen nicht mehr bergab gehen. Nachdem der Verein in einer schweren Krise im April zunächst einen Vorstand gefunden hatte und im Juni dann an der Wahl einer geschäftsführenden Leitung gescheitert war, drohte dem Verein über Monate die Auflösung.