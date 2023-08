Propsteier Wald : Wandern im Militärgebiet ist nun auf markierten Wegen möglich

Eschweiler/Stolberg Die Geschichte des Propsteier Walds, der zwischen Eschweiler und Stolberg liegt, reicht weit in die Vergangenheit. Nun aber wird ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft und Bürgerwald gemacht.

Der „Prop“ ist auf! Willkommen im Bürgerwald! Eschweilers Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD) und BImA-Vorstandsmitglied Paul Johannes Fietz – die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist Eigentümerin des Geländes – enthüllten am Donnerstag eine entsprechende Info-Tafel am Eingang der ehemaligen belgischen Militärliegenschaft „Camp Astrid“. Damit ist jetzt auch das Terrain links vom Haupteingang in Richtung Röhe für Wanderer zugänglich – aber nur auf markierten Wegen. Rechts davon, in Richtung Verlautenheide ist seit jeher „auf“. Uneingeschränkt.