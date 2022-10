Personelle Engpässe : Erhebliche Verzögerungen bei Straßensanierungen in Eschweiler

Eschweiler Weil das vorhandene Personal noch die Folgen der Flutkatastrophe abarbeitet, verschieben sich in Eschweiler zahlreiche Straßensanierungen – um bis zu drei Jahre.

Personelle und finanzielle Schwierigkeiten sorgen für teils gravierende Verzögerungen bei geplanten Straßensanierungen in Eschweiler . Das betrifft unter anderem den Bereich Wilhelmstraße sowie die Wilhelminenstraße inklusive Friedhofsweg. Diese Informationen gehen aus dem Straßen- und Wegekonzept hervor, das für den Zeitraum 2023 bis 2027 fortgeschrieben und jetzt im Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss einstimmig gebilligt wurde. Das letzte Wort dazu hat der Stadtrat in seiner Sitzung an diesem Mittwoch, 26. Oktober.

Nach dem Hochwasser vom 14. und 15. Juli 2021, das in Eschweiler verheerende Schäden angerichtet hatte und das nach wie vor nennenswerte Arbeitskapazitäten binde, habe die Verwaltung eine Auswahl treffen müssen. „Das Straßen- und Wegekonzept folgt in den nächsten Jahren im Wesentlichen äußeren Einflüssen“, heißt es dann auch in der Sitzungsvorlage. Als solche benannt werden Erkenntnisse aus der erneuten Be- und Zustandserfassung der Gemeindestraßen, die die Gesellschaft für Straßenanalyse vorgenommen hat, sowie die Umsetzung gemeinsamer Kanal- und Straßenbaumaßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie die Fahrbahninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen.