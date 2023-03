Verunreinigung mit Colibakterien : Entwarnung für das Trinkwasser in Eschweiler und Stolberg

Entwarnung für Eschweiler und Stolberg: Das Trinkwasser kann nach Angaben des Gesundheitsamtes ab sofort in beiden Städten wieder uneingeschränkt genutzt werden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eschweiler/Stolberg Nachdem die EWV zunächst noch eine Abkochempfehlung für weitere drei Tage ausgesprochen hatte, gibt das Gesundheitsamt nun Entwarnung: Das Trinkwasser in Eschweiler und Stolberg gilt demnach ab sofort wieder als unbedenklich.

Am Montag gab es dann kurzzeitig eine gewisse Konfusion. Nachdem die Energie- und Wasserversorgung Gmbh (EWV) am Sonntag erklärt hatte, dass das Trinkwasser in Teilen von Eschweiler weiterhin abgekocht werden sollte, weil es nach wie vor Spuren von Colibakterien enthalte, gab die Städteregion Aachen am Mittag Entwarnung. „Aufgrund der nun vorliegenden Ergebnisse der Trinkwasserproben vom 17., 18. und 19. März aus verschiedenen Probeentnahmestellen im Versorgungsgebiet, die alle unauffällig waren, kann das seit Freitag bestehende Abkochgebot in den betroffenen Stadtteilen aufgehoben werden“, erklärte Gesundheitsdezernent Michael Ziemons auf Anfrage.

Damit widersprach er der zu diesem Zeitpunkt noch gültigen Aussage der EWV, die erklärt hatte, dass an der Übergabestelle an der Stolberger Straße wieder ein „coliformer Keim“ gefunden worden sei. „An dieser Übergabestelle wird das Trinkwasser aus dem Enwor-Gebiet in unser Netz des städtischen Wasserwerks Eschweiler eingespeist“, erklärte Yvonne Rollesbroich und folgerte: „Leider können wir deshalb in den betroffenen Zonen Waldsiedlung, Pumpe/Stich und Bohler Heide am Montag noch keine Entwarnung geben. Wir müssen nun erneut mindestens drei Tage testen und keimfrei sein.“

Am Montagmittag hatten sich Lage und Einschätzung dann offenbar geändert, wie die EWV-Pressesprecherin gegenüber unserer Zeitung bestätigte: „Wir haben uns mit dem Gesundheitsamt auf die Aufhebung der Abkochempfehlung verständigt.“ Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei, dass den von der EWV festgestellten „minimalsten Verunreinigungen“ mehrere Proben des Versorgers Enwor gegenüberstünden. „Diese waren alle unauffällig“, berichtet Yvonne Rollesbroich.

Enwor hatte am Freitag als Vorsichtsmaßnahme die Bevölkerung in der Innenstadt von Stolberg sowie in Teilen von Atsch und Donnerberg gewarnt. Wenig später hatte dann auch die EWV in Absprache mit dem Städtischen Wasserwerk Eschweiler eine entsprechende Meldung für die Waldsiedlung, Pumpe-Stich und die Bohler Heide herausgegeben.