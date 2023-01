Traglufthalle eröffnet : Endlich wieder drinnen schwimmen in Eschweiler

Schwimmmeisterin Ute Bodden (v. l.) und die „Frühschwimmer“ Peter Kendziora, Helmut Heertsch und Monika Kendziora kennen sich schon seit Jahrzehnten und haben sich bei der Eröffnung einiges zu erzählen, Foto: MHA/Lillith Bartczak

Eschweiler Am Montag ist die langersehnte Traglufthalle im Freibad Dürwiß eingeweiht worden. Nun ist das Schwimmen in Eschweiler auch im Winter wieder möglich. So kommt die Halle bei den Badegästen an.