Zwischenbilanz : EMF zwischen Gypsy, Melancholie und Ballermann

Prächtige Stimmung herrschte am Samstag beim Olé-Festival auf dem Eschweiler Markt. Der konnten auch ein kurzzeitiger Sturm samt Starkregen keinen Abbruch tun. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Die gute Mischung macht ein gutes Musikfestival aus. Das bestätigt sich auch wieder beim EMF in Eschweiler, an dessen Ende nach vier Tagen am Sonntagabend der Auftritt von Nico Santos steht.

Das Eschweiler Music Festival 2023 ist Geschichte. Nico Santos hat, so sah es das Programm vor, am Sonntagabend den Schlussakkord gesetzt, auf einem proppenvollen Marktplatz. An der Abendkasse gab es nur noch einige wenige Restkarten. Die nächste Auflage im Jahr 2024 hat Veranstalter Max Krieger derweil bereits im Kopf. „Der Termin steht schon“, sagt der EMF-Veranstalter. Mehr lässt er – noch – nicht raus zu dem Thema.

Innerlich „drei Kreuzzeichen“ hat er nach eigener Aussage noch vor dem EMF-Gottesdienst am Sonntagmorgen gemacht, nachdem das Olé-Festival tags zuvor glatt und ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne gegangen war. Jedenfalls, was die Besucher angeht, die in der Szene als durchaus speziell gelten – der „Trinkfestigkeit“ und der Feierfreudigkeit der Ballermänner- und -frauen wegen. „So ein friedliches Olé habe man noch nicht erlebt, hat mir die Produktionsleitung aus dem Gladbacher Hockeypark mitgeteilt“, berichtet Krieger im Gespräch mit unserer Zeitung happy. Ein Orden fürs Eschweiler Publikum also!

Fünf kurze, aber bange Minuten gab es doch, als vor „Headliner“ Mia Julia plötzlich Sturmwind und heftiger Platzregen einsetzten. „Da reicht schon eine Minute, um die Bühne oder die Technik außer Gefecht zu setzen“, stellt Krieger rückblickend fest. Das Konstrukt vom langjährigen Partner Uli Lyding hielt. Und die Mucke? Also: Olé ist Geschmackssache – die an die 3000 auf dem ausverkauften Platz hatten jedenfalls tierischen Spaß und feierten ausgelassen und friedlich. Und der Bedarf nach „Party-Acts“ ist eben da, in der Veranstaltungsbranche …

Philipp Poisel, tags zuvor, war da quasi der musikalische Gegenentwurf. Der Singer-Songwriter mit der markanten Stimme gilt ja eigentlich als eher ruhiger Vertreter mit einem gewissen Hang zur Melancholie. Auf dem Markt gibt er sich aber durchaus auch rockig, gleichwohl gibt es auch die Momente, in denen er allein ist mit seiner Gitarre. Die dürfen bei Philipp Poisel natürlich nicht fehlten.

Auf der Suche nach einer eben solchen Gitarre war am Eröffnungstag Manuel Gimenez, genannt Manolo, gewesen: Interview bei Antenne AC und das Equipment noch nicht da! Krieger „fand“ sie bei einem befreundeten Eschweiler Musiker. Manchmal muss man halt improvisieren. Was prinzipiell für den gesamten Auftritt von „Manolo – The Voice of The Gypsies“ gilt. Kurzfristig, wegen der Konzertabsage von Adel Tawil, spontan zugesagt und aus Montpellier „eingeflogen“, kurzfristig eine klasse Band zusammengetrommelt (Daniel de Alcalá & Rumba Gitana), noch schnell „Kumpel“ Rafael de Alcalá (Vater von Daniel) in Katar angerufen, einmal im Rio geprobt. Und ab ging die Gypsy-Luzie auf dem Marktplatz. „Bamboleo“, „Djobi Djoba“, „Volare“ – alles dabei in einer schönen lauen Sommernacht auf dem Marktplatz.

Statt Adel Tawil, der seinen Auftritt kurzfristig abgesagt hatte, eröffnete Manolo (links) am Donnerstagabend das EMF. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eine mitunter heiße Angelegenheit war Norman Langens Auftritt beim Olé-Festival. Foto: MHA/Wolfgang Wynands