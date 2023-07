Serie: Zwei Jahre nach der Flut : Eine Katastrophe, die immer noch nachwirkt

Die Flutschäden sind am Stolberger Steinweg noch deutlich sichtbar. Gleichzeitig haben hier in den vergangenen Monaten mehrere neue Läden eröffnet, die wieder Besucher in die Fußgängerzone ziehen. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Meinung Eschweiler/Stolberg Zwei Jahre nach der Flut sind die Folgen der Katastrophe in Eschweiler und Stolberg immer noch sehr präsent – sowohl physisch als auch psychisch. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer.

Eschweiler und Stolberg – vor dem 14. und 15. Juli 2021 waren das für mich in erster Linie Zwischenhalte auf der Zugfahrt zwischen Aachen und Köln. Das hat sich mit der Flutnacht geändert: Plötzlich standen diese beiden Städte sinnbildlich für die Zerstörung, die die Hochwasserkatastrophe auch in unserer Region angerichtet hatte – untermalt von erschreckenden Videos von schwimmenden Autos, fortgespülten Gebäuden und verzweifelten Menschen in den Sozialen Medien. Doch bis auf einen zweitägigen Aufräumeinsatz in Vicht blieb die Zerstörung vor Ort weitestgehend abstrakt. Eine Tragödie, die das eigene Umfeld knapp verschont hat.

Erst durch die Arbeit für diese Zeitung, die mich seit Januar in die Lokalredaktion Eschweiler/Stolberg verschlagen hat, wurde aus diesen diffusen Eindrücken plötzlich etwas Konkretes. Und es wurde deutlich, wie sehr die Katastrophe das Leben in Stolberg und Eschweiler nach wie vor prägt. Nicht nur aufgrund der Schäden, die insbesondere im Stolberger Stadtbild auch zwei Jahre nach der Flut noch sehr präsent sind. Sondern vor allem aufgrund der Schicksale der Menschen, der Traumata, die sie in dieser Nacht davongetragen haben, die in fast jedem Gespräch zum Ausdruck kommen. Gleichzeitig kommt die Sprache aber auch immer wieder auf den Zusammenhalt, den die Menschen nach der Flut gespürt haben und der offensichtlich im positiven Sinne nachwirkt.

Meilensteine wie die endlich fertiggestellte Vichter Brücke oder interessante Neueröffnungen, wie sie etwa am Stolberger Steinweg in letzter Zeit stattgefunden haben, geben Anlass zur Hoffnung, dass der Weg zurück in die Normalität gelingen kann. Es mag sein, dass es kleine Schritte sind und noch viel Arbeit ansteht, aber es tut sich etwas. Und das ist trotz aller Rückschläge, die vornehmlich Eschweiler unabhängig von der Flut immer wieder getroffen haben, ein positives Signal – das hoffentlich auch Menschen empfangen, die die Flut nicht unmittelbar vor Ort miterlebt haben.