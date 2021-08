In früherem Supermarkt : Ein Spendenverteilzentrum nicht nur für Menschen aus der Region

Dirk Huizing und Andrea Reuscher kümmern sich um die Koordination und Weiterverteilung der Spenden. Foto: MHA/Caroline Niehus

Eschweiler/Stolberg In einem ehemaligen Supermarkt in Eschweiler kümmern sich viele Ehrenamtler um die Verteilung von Spenden. Diese helfen nicht nur Menschen in Eschweiler und Stolberg, sondern auch im Ahrtal und im Kreis Euskirchen.