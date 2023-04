Stationsbericht 2022 : Ein Eschweiler Bahnhof hat sich besonders verbessert

Erhielt die beste Bewertung aller in Eschweiler und Stolberg getesteten Bahnhöfe: Der Haltepunkt der Euregiobahn in Weisweiler. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Eschweiler/Stolberg Go Rheinland informiert im Stationsbericht 2022 wieder über den Zustand der rheinischen Bahnhöfe. Während ein Eschweiler Haltepunkt mit einem fast perfekten Ergebnis glänzt, müssen andere Stationen ohne Bewertung auskommen.

Zum zehnten Mal in Folge hat das Verkehrsunternehmen Go Rheinland (ehemals Nahverkehr Rheinland) Bahnhöfe im Verbundgebiet für den Stationsbericht 2022 unter die Lupe genommen – darunter auch die Haltepunkte Eschweiler Hauptbahnhof, Nothberg, St. Jöris, Talbahnhof, Weisweiler sowie den Stolberger Hauptbahnhof. Die gute Nachricht zuerst: Alle getesteten Bahnhöfe in Eschweiler und Stolberg befinden sich laut Go Rheinland in einem „mindestens akzeptablen“ Zustand, rangieren also in der besten Kategorie, die der Bericht zu bieten hat.

Getestet wurden – soweit vorhanden – unterschiedliche Ausstattungsmerkmale der Bahnhöfe wie beispielsweise Ticketautomaten, Beschilderungen, Vitrinen, Sitzgelegenheiten und Aufzüge mindestens bezüglich einer der drei Kategorien Sauberkeit, Funktionalität und Erscheinungsbild. Letztere Kategorie bezieht sich hierbei etwa auf Abnutzung und Beschädigungen wie Kratzer, Rost oder Graffiti, wie ein Sprecher der Go Rheinland auf Anfrage unserer Zeitung erklärt.

Die höchste Bewertung aller untersuchten Bahnhöfe in Eschweiler und Stolberg erhielt der Haltepunkt Weisweiler mit einem fast perfekten Gesamtergebnis von 99,86 von möglichen 100 Prozent, dicht gefolgt von Eschweiler-Nothberg (99,85 Prozent), der vergangenes Jahr noch vorne gelegen hatte. An beiden Haltepunkten erreichten alle vorhandenen Ausstattungsmerkmale die Bewertung „mindestens akzeptabel“.

Unter anderem die Verschmutzung durch Graffiti bemängelten die Go-Rheinland-Tester am Eschweiler Hauptbahnhof. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Auf dem dritten Platz rangiert St. Jöris (97,11 Prozent), hier bemängelten die Tester lediglich das Erscheinungsbild der Abfallbehälter. Am Donnerstagmorgen machen alle drei Haltepunkte der Euregiobahn tatsächlich einen größtenteils gepflegten Eindruck – wenn man ein paar Sticker, Schmierereien und den Zustand der Bushaltestellen in Weisweiler großzügig übersieht.

Die insgesamt meisten Mängel der getesteten Stationen in Eschweiler und Stolberg wies 2022 der Eschweiler Hauptbahnhof (94,35 Prozent) auf. Besonders das Erscheinungsbild der Vitrinen, die Verschmutzung durch Graffiti, die Sauberkeit der Aufzüge und das Erscheinungsbild der Ticketautomaten stuften die Tester als „nicht mehr akzeptabel“ ein, die Sauberkeit des Gleisbetts und das Erscheinungsbild der Aufzüge wurden mit „noch akzeptabel“ bewertet. Das Erstaunliche: Im Stationsbericht 2021 war der Hauptbahnhof noch in jeder Bewertungskategorie im Bereich „mindestens akzeptabel“ gelandet.

Am Donnerstagmorgen bestätigt sich der Eindruck der Go-Rheinland-Tester insbesondere in Bezug auf die – tatsächlich großflächige – Verschmutzung durch Graffiti in der Unterführung. Und auch auf den Fahrkartenautomaten finden sich Schmierereien. Die Vitrinen sind jedoch auf den ersten Blick in einem besseren Zustand als anderswo und auch die Verschmutzung der Aufzüge hält sich Ende April 2023 in Grenzen.

Der Hauptbahnhof war 2022 flutbedingt der einzige Bahnhof in Stolberg, der sich einer Überprüfung unterziehen musste. Punktabzug gab es hier insbesondere für das Erscheinungsbild der Aufzüge. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Die größte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr erzielte der Talbahnhof in Eschweiler: das Gesamtergebnis des Haltepunkts stieg von 89,15 Prozent („noch akzeptabel“) auf diesmal 95,42 („mindestens akzeptabel“). 2021 hatten die Tester neben Graffiti im Zugangsbereich vor allem den schlechten Zustand der Fahrkartenautomaten und -entwerter bemängelt – der scheint sich nun zumindest in Sachen Sauberkeit und Funktionalität deutlich verbessert zu haben. Und auch am Donnerstag laufen die Automaten am Talbahnhof einwandfrei.

Als „nicht mehr akzeptabel“ stuften die Verantwortlichen im aktuellen Stationenbericht 2022 nun jedoch das Erscheinungsbild der Vitrinen und Ticketautomaten sowie die Sauberkeit des Zugangsbereichs ein. Und während sich am Donnerstag tatsächlich eine kaputte Vitrine vorfinden lässt, zeigt sich der Talbahnhof insgesamt in einem recht präsentablen Zustand.

Auch wenn den Testern unter anderem das Erscheinungsbild der Vitrinen negativ auffiel, erzielte der Eschweiler Talbahnhof ein deutlich besseres Ergebnis als noch 2021. Foto: MHA/Lillith Bartczak