Kanal- und Fahrbahnsanierung : Eichendorffstraße wird die erste komplett neue Fahrradstraße in Eschweiler

Eschweiler Zu einer von fünf Fahrradrouten in Eschweiler gehört die Eichendorffstraße. Sie soll im Zuge der Kanalsanierung komplett neu aufgeteilt werden. Das hat unter anderem weniger Parkraum zur Folge.

Darüber hinaus weist der Amtsleiter auf die geltenden Regeln in einer Fahrradstraße hin: „Radfahrer dürfen nebeneinander fahren und haben allgemein Vorrang. Zudem ist ein Überholen nur mit einem Mindestabstand von 1,50 Meter erlaubt.“ Diese Vorgaben dürften es Autofahrern in den Augen von Achim Vogelheim relativ schwer machen, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen.

Eine weitere Veränderung gibt es bei den Parkplätzen. Die Statistik weist statt 27 künftig 38 Stellplätze, also ein Plus von elf Stück, aus. Achim Vogelheim weiß allerdings, dass diese Zahlen das aktuelle Bild verzerren und ordnet sie entsprechend ein: „Zurzeit wird noch viel wild geparkt, also auf der Straße. Das möchten wir in Zukunft verhindern und das Parken nur noch in markierten Bereichen zulassen.“ Deshalb werde faktisch weniger Platz für Autos zur Verfügung stehen als heute. „Aber ein sortierter Parkraum ist in einer Fahrradstraße wichtig, damit es möglichst wenig Hindernisse gibt.“