Kostenpflichtiger Inhalt: Wie funktioniert eine gute Ehe? : Vor dem großen Schritt über alles sprechen

Die Kerze und der Engel nehmen auch schon mal an den Eheseminaren teil: Diakon Günter Schiffeler stellt sie dann in die Mitte des Sitzkreises, wenn sie thematisch passen. Foto: Anna Katharina Küsters

Eschweiler Diakon Günter Schiffeler bietet in diesem Jahr wieder Eheseminare in Eschweiler an, zu denen sich auch Niederländer anmelden. Dort spricht er mit den Teilnehmern über ihre Motivation, kirchlich zu heiraten. Besonders soll es um Ängste und Sorgen gehen.