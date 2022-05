L240 : Drei Verletzte bei Unfall auf der Rue de Wattrelos

Die Rue de Wattrelos (L240) ist nach einem Unfall komplett gesperrt. Foto: Christian Haake/Feuerwehr Eschweiler

Eschweiler Nach einem Unfall ist die Rue de Wattrelos in Eschweiler am Dienstagnachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Drei Personen sind verletzt worden.

Zwei Schwerverletzte und eine mittelschwer verletzte Person hat ein Unfall zur Folge, der sich am Montag um kurz nach 15 Uhr auf der Rue de Wattrelos (L240) ereignet hat. Wie es zu dem Zusammenstoß zwischen drei Autos und einem Kleintransporter kam, ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sah ein Autofahrer einen Rückstau zu spät, fuhr mit seinem Wagen auf die wartenden Autos auf und geriet dann in den Gegenverkehr.

Ein Fahrzeug, dass vermutlich von dem Kleintransporter touchiert wurde, landete im Graben. Die Feuerwehr war am Nachmittag damit beschäftigt, die vielen Trümmerteile zu beseitigen. Die Rue de Wattrelos/Ecke Mariadorfer Straße Richtung Alsdorf und die Anschlussstelle Alsdorf A44 (in Fahrtrichtung Eschweiler) sind zurzeit komplett gesperrt. Wann die Sperrungen aufgehoben werden, ist im Moment unklar.

