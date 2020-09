Bürgermeisterwahl in Eschweiler : Digitale Podiumsdiskussion mit allen Bewerbern im Re-Live

Stellten sich und ihre Themen vor und beantworteten die Fragen unserer Redaktion und der Leserinnen und Leser: die Eschweiler Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten Christoph Häfner (parteilos/BASIS), Gabriela Pieta (Die Grünen), Patrick Nowicki (parteilos, unterstützt von CDU und FDP), Nadine Leonhardt (SPD) und Albert Borchardt (Linke) (von links nach rechts). Foto: MHA/Grafik

Special Eschweiler Am 13. September wird in Eschweiler eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Bei uns haben die Bewerberinnen und Bewerber um das höchste Amt der Stadt sich und ihre Themen vorgestellt. Schauen Sie die digitale Diskussion noch einmal in voller Länge.

In einer digitalen Podiumsdiskussion stellten sie sich und ihre Standpunkte vor und beantworteten Fragen unserer Redakteurinnen Caroline Niehus und Sonja Essers.

Schauen Sie sich die gesamte Gesprächsrunde „Ihre Wahl in Eschweiler. Die Kandidaten stellen sich vor.“ hier noch einmal an (los geht es im Video ab der 27. Minute).

Digitale Podiumsdiskussion mit den Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Eschweiler Am 13. September wird in Eschweiler eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind Nadine Leonhardt (SPD), Patrick Nowicki (parteilos, unterstützt von CDU und FDP), Albert Borchardt (Die Linke), Gabriele Pieta (Die Grünen) und Christoph Häfner (parteilos, BASIS). Sie alle stehen uns live Rede und Antwort in unserer digitalen Podiumsdiskussion. #Eschweiler | #Bürgermeisterwahl | #Bürgermeister | #Wahl | #Häfner | #Pieta | #Nowicki | #Leonhardt | #Borchardt | #AZplus | #Podiumsdiskussion | #Digital | #Live Gepostet von Eschweiler Zeitung / Nachrichten - Lokales am Dienstag, 8. September 2020

Die Kandidatinnen und Kandidaten in der Übersicht: