Interview mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden : Dietmar Krauthausen fordert mehr positives Denken in Eschweiler

Dietmar Krauthausen sieht Eschweiler zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe auf einem guten Weg, kritisiert aber die aus seiner Sicht oft zu negative Einstellung vieler Menschen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Interview Eschweiler Wie sieht Dietmar Krauthausen Eschweiler zwei Jahre nach der Flut? Auf einem guten Weg, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende, stellt aber zugleich fest, dass in seiner Heimatstadt das Negative viel zu sehr in den Vordergrund gerückt werde.

Am Anfang des Gesprächs mit unserer Zeitung lässt Dietmar Krauthausen zunächst einmal mächtig Dampf ab. Zu negativ blicken die Eschweiler auf ihre Stadt, findet der SPD-Fraktionsvorsitzende, der seinerseits die Fortschritte nach der Flut lobt – und auch die Zusammenarbeit mit den Grünen in der Koalition.

Herr Krauthausen, Sie wirken gerade nicht so, als wären Sie glücklich und zufrieden mit dem, was in Eschweiler passiert.

Dietmar Krauthausen: Prinzipiell muss ich zunächst einmal festhalten, dass wir uns in einer Krisenzeit befinden und deshalb in einer Legislaturperiode der Schadenbegrenzung. Das wird aber, so ist mein Eindruck, von vielen Menschen zunehmend nicht mehr berücksichtigt.

Wie meinen Sie das?

Krauthausen: Ich meine damit vor allem, dass das Thema Flut noch lange nicht vorbei ist. Nach der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 haben alle gesagt, dass uns die Folgen mindestens zehn Jahre beschäftigen werden. Das scheint jetzt mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten. Und immer öfter hört man die Forderung: „Die Stadt muss... Die Politik muss....“ Dabei liegt die Zuständigkeiten in vielen Fällen gar nicht in Eschweiler. Eine solche Grundhaltung bedrückt mich, weil sie unfair und destruktiv ist und uns nicht weiterbringt.

Was kann man dagegen tun?

Krauthausen: Ich glaube, wir müssen viel mehr Aufklärung betreiben und damit auch für mehr gegenseitiges Verständnis sorgen. Und auch noch mehr darauf hinweisen, dass jeder Bürger einen Beitrag dazu leisten kann, dass sich Eschweiler weiterentwickelt und es den Menschen gut geht.

Können Sie dazu ein Beispiel nennen?

Krauthausen: Ja, zum Beispiel das Thema Sauberkeit. Die Ordnung in einer Stadt ist teilweise ein Spiegelbild der Menschen, die dort leben. Es kann nicht die Lösung sein, für jeden Kaugummi auf der Straße das Ordnungsamt anzurufen. Jeder Bürger hat auch eine gewisse Eigenverantwortung – in seinem Handeln und in seinem Wirken auf andere. In diesem Sinne sollte auch jeder Bürger mit einem gewissen Stolz versuchen dafür zu sorgen, dass seine Stadt sauber gehalten wird. Und darüber hinaus sollte er seine Stadt nicht so oft so negativ sehen.

Ist das wirklich so oft der Fall?

Krauthausen: In meiner Wahrnehmung definitiv zu oft. Es kann doch nicht sein, dass ich sage, dass ich die Katastrophe erkannt habe und dann nicht sehen will, dass man diese Extremsituation nur schrittweise bewältigen kann. Zumal erschwerend auch noch die Explosion in der Neustraße hinzugekommen ist. Da würde ich mir doch oftmals eine positivere Grundhaltung wünschen. Ich kann mich auf das fokussieren, was – angeblich – alles schlecht ist. Oder auf das, was wir alles schon geschafft haben.

Bekommen Sie das als Vorsitzender der mit Abstand stärksten Fraktion im Stadtrat besonders zu spüren?

Krauthausen: Wenn man politisch in der Verantwortung ist, muss man Kritik einstecken können und daraus Sinniges entwickeln, um die Stadt weiterzuentwickeln. Wichtig ist aber, gerade in der Situation, in der sich Eschweiler im Moment befindet, dass wir mit allen kommunalpolitischen Kräften an einem Strang ziehen. Das ist bei den demokratischen Fraktionen im Rat glücklicherweise auch der Fall. Politische Grabenkämpfe kosten nur Kraft und bringen den Bürgern überhaupt nichts.

Hat es seit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages im Mai 2021 schon mal Grabenkämpfe mit den Grünen gegeben?

Krauthausen: Nein, seitdem ist eine starke Vertrauensbasis entstanden für eine faire, ehrliche und zielorientierte Zusammenarbeit. Und wenn es dann mal unterschiedliche Meinungen und Interessen gibt, muss man die diskutieren und den Weg suchen, der für unsere Stadt der beste ist.

Sind Sie denn auf einem guten Weg?

Krauthausen: Ich finde schon. Wenn man beispielsweise das Thema Strukturwandel nimmt, passiert da richtig viel. Die Ansiedlungen von Nesseler, Hammer und Babor oder die Expansion von Rodriguez sind gute Beispiele dafür, dass es ein äußerst positives Wirken in unserer Stadt gibt. Gleiches gilt auch für den Wohnungsbau, die Sanierung der Sportplätze und den kontinuierlichen Ausbau der Kinderbetreuung, um nur einige Beispiele zu nennen.

Und wie sehen Sie den Stand beim Rathausquartier?

Krauthausen: Beim Marktquartier, also dem ehemaligen Rathausquartier, sind wir jetzt endlich dabei, das Projekt positiv voranzutreiben. Es liegt gleichwohl in der Natur der Sache, dass das seine Zeit braucht.

Über eine mögliche Baugenehmigung ist schon oft gesprochen und spekuliert worden. Wie lautet Ihre Prognose dazu?

Krauthausen: Ich bin guter Dinge, dass die Genehmigung Anfang nächsten Jahres erteilt werden kann.

Trotz weiterer Widerstände gegen das Rathaus- beziehungsweise Marktquartier?

Anfang nächsten Jahres, schätzt Dietmar Krauthausen, könnte die Baugenehmigung für das Rathaus- beziehungsweise Marktqquartier erteilt werden. Foto: MHA/Michael Grobusch

Krauthausen: Ich gehe davon aus, dass eine gewisse Klientel auch weiterhin versuchen wird, gegen das Projekt anzugehen. Das erkennt man aktuell zum Beispiel daran, dass zu dem Bauzaun um das Areal, der mit einem Sichtschutz versehen werden soll, eine Beschwerde eingereicht worden ist, weil er angeblich 20 Zentimeter über der zulässigen Höhe liegt.

Sehen Sie denn die Mehrheit der Eschweiler mittlerweile hinter den Planungen?

Krauthausen: Ich glaube, dass abgesehen von einer ganz kleinen Minderheit mittlerweile alle Eschweilerinnen und Eschweiler erkannt haben, dass das Projekt nun endlich umgesetzt werden sollte und dass dies für unsere Stadt positive Auswirkungen haben wird. Nicht nur für den Standort selber, sondern auch für den Bereich Markt und die Fußgängerzone.

Gilt das auch für die Indestraße?

Krauthausen: Die Indestraße ist natürlich unverändert ein wichtiges Thema. Ehe wir entscheiden, wie es dort weitergehen soll, müssen aber zunächst einmal intensiv die Verkehrsflüsse untersucht werden. Das sollte eigentlich schon geschehen sein, ist dann aber aufgrund der Hochwasserkatastrophe zurückgestellt worden. Wir werden auch noch einige Baustellen schließen müssen, ehe wir uns dieses Thema wieder annehmen können. Eine Prognose möchte ich dazu deshalb im Moment nicht abgeben.

Welche Baustellen meinen Sie?

Krauthausen: Wir möchten zum Beispiel den Einzelhandel noch weiter voranbringen, unter anderem auch mit der Unterstützung bei den Mietzahlungen. Das wird zwar schon erfolgreich praktiziert, soll aber in den kommenden Monaten noch intensiviert werden. Wir sind überzeugt, dass da noch Luft nach oben ist.

Wo läuft es Ihrer Meinung nach besonders positiv?

Krauthausen: Das kulturelle Leben ist nach der Flut mittlerweile wieder richtig aufgeblüht. Ein gutes und aktuelles Beispiel ist das Eschweiler Music Festival. Und auch das Vereinsleben hat sich gut erholt. Die Vereine halten zusammen, bündeln, wenn es sinnvoll ist, ihre Kräfte. Vereine und Kulturtreibende sorgen dafür, dass die Menschen auch wieder einen gewissen Stolz für die eigene Stadt entwickeln.

Welche große Herausforderung sehen Sie neben der weiteren Beseitigung der Flutschäden nach dem Ende der Sommerpause?

Krauthausen: Wir werden uns relativ bald um den kommenden städtischen Haushalt kümmern müssen, der vor Weihnachten vom Stadtrat verabschiedet werden soll. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind leider sehr begrenzt. Deshalb werden wir auch nicht nachlassen darauf hinzuweisen, dass es in Nordrhein-Westfalen dringend eine Reform der Gemeindefinanzierung geben muss, wenn die Kommunen handlungsfähig bleiben sollen.

Das wäre auch ein mögliches Thema für den Wahlkampf. Die nächsten Kommunalwahlen werden im Herbst 2025 stattfinden. Wann beginnt der Wahlkampf dazu?